Renforcer la coopération Vietnam-Australie en vue du succès de l’APEC 2027

Dans le cadre de sa visite de travail en Australie les 22 et 23 juin, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang s’est entretenue avec le co-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce Matt Thistlethwaite, le secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères et du Commerce George Mina, le haut responsable de l’APEC Jeremy Green, le premier secrétaire adjoint Paul Griffiths ainsi que le président exécutif du Centre d’études de l’APEC Craig Emerson.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et le co-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite. Photo : VNA

Nguyen Minh Hang a salué le développement vigoureux et concret du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie, affirmant que l’Australie est un partenaire important et un ami de confiance du Vietnam dans la région.



Elle a proposé aux deux pays de continuer à approfondir et à améliorer l’efficacité de leur partenariat, notamment en renforçant davantage la confiance politique par des échanges de délégations de haut niveau ainsi que la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’aide au développement, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l’innovation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples. Elle a souligné que les sciences et technologies devraient constituer une priorité majeure de la coopération bilatérale future.



Soulignant que les deux pays partagent de nombreuses positions et intérêts communs sur les questions régionales et internationales, la vice-ministre a appelé à renforcer les consultations et la coordination au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et mondiaux, notamment l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les Nations unies, la coopération dans le sous-région du Mékong, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Nguyen Minh Hang a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance au rôle et à la position de l’Australie et soutient le renforcement de ses liens et de sa coopération avec les pays de l’ASEAN et du sous-région du Mékong.



La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et le secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères et du Commerce George Mina. Photo : VNA



Elle a également souligné que l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 constitue l’une des priorités majeures de la diplomatie multilatérale vietnamienne d’ici à 2030. Elle a demandé à l’Australie de poursuivre son soutien et sa coordination étroite avec le Vietnam et les autres membres afin de rendre la coopération de l’APEC plus efficace et plus concrète, notamment pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2027 et de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quoc, Vietnam.



Pour leur part, Matt Thistlethwaite, George Mina et les autres responsables australiens ont salué les progrès substantiels du Partenariat stratégique global entre les deux pays dans tous les domaines. Ils ont affirmé que le Vietnam est un partenaire proche et fiable dont le rôle et la position sur la scène internationale ne cessent de se renforcer, tout en exprimant leur souhait d’intensifier la coopération bilatérale et multilatérale avec Hanoï.



L’Australie a félicité le Vietnam et s’est dite convaincue qu’avec son prestige international croissant et la mise en œuvre efficace de sa politique étrangère, le pays assumera avec succès la présidence de l’APEC 2027, à un moment crucial pour le forum et pour le renforcement de l’intégration économique régionale et mondiale.



Partageant les points de vue et propositions du Vietnam, la partie australienne a confirmé sa volonté de coopérer étroitement avec Hanoï dans la préparation et l’organisation des activités de l’APEC 2027, notamment pour promouvoir de nouvelles priorités et initiatives répondant aux besoins de développement des économies membres dans le contexte actuel. - VNA/VI