Renforcer la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les régions de la Fédération de Russie

Des représentants d'Hô Chi Minh-Ville et de la délégation du kraï de Perm lors de la réunion du 27 mars. Photo : VNA

Le 27 mars, les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont reçu une délégation des régions de Perm et de Tyumen (Fédération de Russie), dans le but d'élargir la coopération avec les régions riches en potentiel de Russie, contribuant ainsi au renforcement des relations de partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Fédération de Russie.



Lors de la rencontre avec la délégation de Perm, le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Loc Hà, a indiqué qu'après la fusion administrative prévue en 2025, Ho Chi Minh-Ville disposerait de nombreuses opportunités de développement. La ville mettra à profit les atouts de ses trois anciennes zones, notamment les centres financiers, scientifiques, technologiques, l'industrie des hautes technologies, l'énergie, le tourisme, l'économie maritime et la logistique, afin de renforcer sa coopération internationale, y compris avec la Fédération de Russie.



Le vice-président Nguyen Loc Hà a souligné que les points forts de la région de Perm correspondaient parfaitement aux besoins de développement de Ho Chi Minh-Ville en particulier dans les secteurs industriels et des services pétroliers. Cela offre de nombreuses opportunités pour les entreprises et les experts des deux côtés de renforcer les échanges et de promouvoir la coopération en matière d'investissement. Il a également insisté sur l'importance d'élargir la coopération au-delà des domaines économiques et commerciaux, en incluant les secteurs culturels, éducatifs et les échanges populaires.



Le gouverneur de Perm, Dmitrii Mahonin, a exprimé ses remerciements pour l'accueil réservé à la délégation et a précisé que Perm est l'un des principaux centres industriels de la Russie, avec des atouts dans les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole, de la chimie, de la fabrication de machines, de la métallurgie et des hautes technologies. La région est également bien connue pour ses activités artistiques, notamment dans le domaine du ballet. Fort de ces avantages, Perm souhaite renforcer sa coopération avec la ville de Ho Chi Minh dans les domaines d'intérêt commun.



Le même jour, la vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Tran Thi Dieu Thuy, a accueilli Andrey Vadimovich Pantelev, vice-gouverneur de la région de Tyumen. Elle a exprimé sa confiance dans le fait que, dans un avenir proche, Ho Chi Minh-Ville et les régions de la Fédération de Russie, y compris Tyumen, renforceront leurs activités de promotion commerciale, connecteront leurs entreprises et attireront des investissements afin d'exploiter pleinement le potentiel de coopération entre les deux pays.



Elle a proposé d'intensifier la coopération dans les secteurs de l'industrie énergétique, des services pétroliers et de l'exploitation des ressources naturelles, tout en renforçant la coopération touristique et la promotion des atouts touristiques des deux régions.



Tyumen, située dans la région de l'Oural en Russie, couvre une superficie de plus de 160 000 km². Sa position géographique stratégique la place comme un carrefour important entre les secteurs industriels et énergétiques de la Russie. Tyumen dispose d'un grand potentiel pour le développement industriel, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, ainsi que dans l'industrie de soutien au secteur énergétique. La région possède également une richesse en ressources naturelles, incluant le pétrole, le gaz naturel, les ressources en eau douce, les eaux minérales, ainsi que diverses minéraux industriels.



Les rencontres et échanges organisés dans le cadre de cette visite sont attendus pour ouvrir de nouvelles opportunités de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les régions de la Fédération de Russie, contribuant ainsi au développement des relations stratégiques entre les deux pays. - VNA/VI