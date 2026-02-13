Renforcer la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi entre le Vietnam et les États-Unis

Dans l’après-midi du 13 février à Hanoï, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a reçu Michael DeSombre, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé de l’Asie de l’Est et du Pacifique.

Lors de la rencontre, le ministre Luong Tam Quang a souligné que la rencontre intervenait à un moment particulièrement significatif, le Vietnam venant d’organiser avec un grand succès le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

S’agissant des relations Vietnam–États-Unis, le ministre a estimé qu’en 30 ans depuis la normalisation des relations et plus de deux ans de mise en œuvre du Partenariat stratégique global, les relations bilatérales avaient connu un développement remarquable. Les deux pays sont devenus un modèle exemplaire dans les relations internationales, illustrant les efforts visant à dépasser le passé pour construire un avenir de coopération amicale fondé sur des intérêts communs, la confiance et le respect mutuels.

Concernant la coopération sectorielle, le ministre a indiqué que la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les partenaires américains en matière de sécurité et d’application de la loi s’était développée de manière vigoureuse, tant en ampleur qu’en profondeur. En septembre 2025, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le département d’État des États-Unis ont coprésidé le deuxième Dialogue sur la sécurité et l’application de la loi, organisé aux États-Unis. Les deux parties y ont échangé sur de nombreux contenus concrets, notamment la lutte contre la drogue, la traite des êtres humains, l’immigration illégale, ainsi que la coopération en matière de cybersécurité et de lutte contre les escroqueries en ligne...

Pour la période à venir, afin de continuer à promouvoir les relations bilatérales et la coopération sectorielle, le ministre Luong Tam Quang a proposé à Michael DeSombre de contribuer à la mise en œuvre plus substantielle du Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis. Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a également exprimé le souhait que les deux pays achèvent prochainement les négociations sur l’accord commercial de réciprocité avec des résultats positifs.

Concernant la coopération sectorielle, le ministre a affirmé que le ministère vietnamien de la Sécurité publique était prêt à renforcer la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre la criminalité transnationale. Il a appelé les agences de sécurité et d’application de la loi des deux pays à poursuivre une coordination étroite, l’échange d’informations et la coopération dans le traitement des types de criminalité présentant un intérêt commun.

Accueillant favorablement les propositions du ministre Luong Tam Quang, Michael DeSombre a affirmé que les États-Unis continueraient de promouvoir les relations bilatérales Vietnam–États-Unis ainsi que la coopération sectorielle entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les partenaires américains en matière de sécurité et d’application de la loi à un niveau plus élevé, contribuant concrètement à la paix, à la stabilité, à la coopération, à la sécurité et à la prospérité de la région et du monde. -VNA/VI