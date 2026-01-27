Renforcer la connexion entre les entreprises vietnamiennes et le marché américain

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, début 2026, la section commerciale auprès du Consulat général du Vietnam à Houston a organisé de nombreuses activités destinées à renforcer les liens et à présenter de grandes entreprises vietnamiennes par l’intermédiaire des chambres de commerce du Sud des États-Unis.



Les 14 et 15 janvier 2026, la section commerciale du Vietnam à Houston a organisé un séminaire en présentiel avec deux associations américaines et des représentants de THACO Industries, réunissant plus de 60 participants issus des milieux d’affaires des deux pays.



Depuis 2025, la section commerciale du Vietnam à Houston a présenté plusieurs partenaires américains à THACO Industries afin de favoriser la promotion des échanges commerciaux, de la production et de l’investissement, des délégations d’entreprises américaines s’étant rendues au Vietnam pour visiter le parc industriel de Chu Lai.

Chaîne de soudage de poids lourds. Photo de THACO

Lors des événements organisés par la section commerciale, les représentants de grandes entreprises vietnamiennes, dont THACO Industries et CMC Global, ont eu l’occasion de présenter leurs capacités, leurs orientations de développement sur le marché américain, leurs projets de recherche de partenaires ainsi que des projets dans de nombreux domaines industriels et de haute technologie.

Lors des échanges d’un séminaire organisé au début de l’année 2026, les professeurs Huynh The Du et Tran Luong Son, intellectuels vietnamiens résidant aux États-Unis, ont participé aux discussions sur les thématiques liées au développement économique et commercial, au transfert de technologies et aux expériences pratiques aux États-Unis.

Jagdip Ahluwalia, directeur exécutif et représentant de la Chambre de commerce indo-américaine à Houston (Indo-American Chamber of Commerce - IACC), a estimé que les entreprises entrant sur le marché américain devraient coopérer avec des partenaires locaux, des organismes professionnels et des associations afin de vérifier les capacités des partenaires avant toute coopération, dans un souci d’efficacité durable.

Sam Chang, représentant de la Chambre de commerce asiatique à Houston ((ACC-Asian Chamber of Commerce in Houston, a exprimé sa volonté de partager son expérience afin d’accompagner les entreprises asiatiques dans leur accès au marché américain, indiquant que cette chambre dispose désormais d’une section dédiée au soutien du marché vietnamien.

Afin de soutenir et de promouvoir l’expansion des entreprises vietnamiennes vers les États-Unis, la section commerciale du Vietnam à Houston a invité plusieurs chefs d’entreprise, entrepreneurs vietnamiens d’outre-mer et experts-conseils à Houston à participer à des événements pour partager leurs expériences concrètes en matière de création et de gestion d’entreprises aux États-Unis.-VNA/VI