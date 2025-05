Renforcer la connexion entre les banques, les citoyens et les entreprises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et le Projet 06, a participé le 29 mai à l’événement « La 4e transformation numérique du secteur bancaire en 2025 », sur le thème « Un écosystème numérique intelligent dans la nouvelle ère ».

Selon la Banque d'État du Vietnam, la transformation numérique du secteur bancaire a connu des progrès significatifs, contribuant au développement économique national. Plus de 90 % des transactions dans plusieurs institutions financières vietnamiennes se font désormais par voie digitale. Plus de 87 % des adultes vietnamiens possèdent un compte bancaire, avec une augmentation notable des paiements sans espèces. Le Vietnam a aussi relié son système de paiement par QR code avec la Thaïlande, le Cambodge, et travaille actuellement avec le Laos.

Lors de l'événement, les intervenants ont présenté les réussites numériques dans les services bancaires : ouverture et gestion de comptes, épargne, cartes bancaires, portefeuilles électroniques, transferts d’argent, prêts, permettant des gains de temps, des économies de ressources et une meilleure sécurité pour les particuliers et les entreprises. Cependant, malgré ces avancées, le secteur fait face à plusieurs défis : manque d’interconnexion des données, protection insuffisante des données personnelles, menaces de cybersécurité et fraudes numériques, ainsi qu’un déficit en ressources humaines qualifiées pour la transformation digitale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'exposition de produits, services et applications de transformation numérique pour les activités bancaires. Photo : VNA

Prenant la parole à l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé et appelé le secteur bancaire à étendre le programme de crédit de 500 000 milliards de dongs pour soutenir les infrastructures et mettre en oeuvre de la Résolution 57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, avec des taux préférentiels.

Il a demandé de renforcer la connexion entre les banques, notamment commerciales, les citoyens et les entreprises ; de

contribuer au développement d’un gouvernement numérique, d’une société numérique et de citoyens numériques ; réduire les coûts, améliorer les services et garantir la sécurité et la stabilité macroéconomique.

Le secteur bancaire doit développer les plateformes et services numériques modernes, y compris pour les zones rurales et les populations vulnérables, afin de ne laisser personne de côté et aussi former des ressources humaines de qualité et assurer sa sécurité et sa sûreté.

Enfin, le chef du gouvernement a souligné que les banques étaient le « système circulatoire » de l’économie, et que la transformation numérique en est le « cœur », tout en appelant le secteur à continuer de jouer un rôle de pionnier et à accélérer l’innovation. - VNA/VI