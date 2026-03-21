Renforcer la connectivité et la coopération entre entreprises vietnamiennes et italiennes

Rencontre entre le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Chi Dung et les dirigeants de l'Association industrielle Assolombarda. Photo : VNA

En visite de travail en Italie, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a rencontré, le 20 mars à Milan, Veronica Squinzi, vice-présidente de l’Association industrielle Assolombarda.



Il a proposé de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays et de développer des clusters sectoriels, afin de construire des chaînes de valeur fondées sur la coopération et la complémentarité, avec l’appui des gouvernements.



Veronica Squinzi a indiqué qu’Assolombarda regroupe environ 7.000 entreprises actives dans la production, les services, les sciences, les technologies et l’innovation, et joue un rôle de passerelle entre entreprises et autorités. Elle a également salué les réformes et les perspectives de développement du Vietnam.



Nguyen Chi Dung a souligné que le Vietnam attache de l’importance à sa coopération avec l’Italie, l’un de ses partenaires stratégiques importants de premier plan en Europe. Il a précisé que le Vietnam accélère la restructuration de son économie et considère les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs clés.



Selon lui, les entreprises italiennes disposent de technologies avancées et d’une solide expérience, tandis que le Vietnam offre des atouts en matière de ressources, d’infrastructures et de main-d’œuvre. Les deux parties peuvent ainsi collaborer dans l’industrie manufacturière et l’agriculture à haute valeur ajoutée, favorisant les transferts de technologies. Il a également suggéré d’étudier la création de zones industrielles italiennes au Vietnam.



Veronica Squinzi a affirmé qu’Assolombarda continuerait de promouvoir les relations entre les entreprises des deux pays. Nguyen Chi Dung l’a invitée à effectuer prochainement une visite au Vietnam. En visite de travail en Italie, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a rencontré, le 20 mars à Milan, Veronica Squinzi, vice-présidente de l’Association industrielle Assolombarda.Il a proposé de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays et de développer des clusters sectoriels, afin de construire des chaînes de valeur fondées sur la coopération et la complémentarité, avec l’appui des gouvernements.Veronica Squinzi a indiqué qu’Assolombarda regroupe environ 7.000 entreprises actives dans la production, les services, les sciences, les technologies et l’innovation, et joue un rôle de passerelle entre entreprises et autorités. Elle a également salué les réformes et les perspectives de développement du Vietnam.Nguyen Chi Dung a souligné que le Vietnam attache de l’importance à sa coopération avec l’Italie, l’un de ses partenaires stratégiques importants de premier plan en Europe. Il a précisé que le Vietnam accélère la restructuration de son économie et considère les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs clés.Selon lui, les entreprises italiennes disposent de technologies avancées et d’une solide expérience, tandis que le Vietnam offre des atouts en matière de ressources, d’infrastructures et de main-d’œuvre. Les deux parties peuvent ainsi collaborer dans l’industrie manufacturière et l’agriculture à haute valeur ajoutée, favorisant les transferts de technologies. Il a également suggéré d’étudier la création de zones industrielles italiennes au Vietnam.Veronica Squinzi a affirmé qu’Assolombarda continuerait de promouvoir les relations entre les entreprises des deux pays. Nguyen Chi Dung l’a invitée à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung travaille avec les dirigeants de l’Association industrielle Assolombarda. Photo : VNA



Le même jour, lors d’une séance de travail avec la banque Intesa Sanpaolo, le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables pour permettre aux institutions financières internationales d’élargir leur coopération et de participer plus profondément au développement de son économie. Il a appelé la banque à considérer le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et à soutenir l’accès des entreprises vietnamiennes aux capitaux internationaux, notamment pour les projets liés à l’innovation, à la transformation numérique et à l’économie verte.



Il a également proposé l’ouverture d’un bureau de représentation en vue d’un siège régional dans le Centre financier international du Vietnam, ainsi que le développement de nouveaux modèles économiques, le financement d’infrastructures et d’énergies propres, et une participation au marché de l’investissement indirect.



De leur côté, des dirigeants de la banque italienne ont exprimé le souhait d’accompagner le Vietnam dans son développement rapide et durable.



Le Vietnam demeure le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN, tandis que l’Italie figure parmi les cinq principaux partenaires commerciaux du Vietnam dans l’Union européenne. -VNA/VI