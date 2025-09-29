Renforcer la connectivité en matière ferroviaire entre le Vietnam et la Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le 29 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement permanent pour écouter le rapport sur les résultats de la première réunion du Comité mixte de coopération ferroviaire Vietnam–Chine et examiner la situation, l’avancement des travaux, afin de poursuivre la mise en œuvre du projet de ligne ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong conformément aux exigences fixées.

Selon la résolution de l’Assemblée nationale, le projet de chemin de fer Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, long d’environ 419 km, représente un investissement total de plus de 203.000 milliards de dôngs, soit 8,37 milliards de dollars. Les travaux doivent débuter en 2025 et s’achever en 2030. Le Premier ministre a demandé que certains ouvrages du projet soient lancés dès le 19 décembre 2025.

Le Premier ministre a exigé des organes concernés qu’ils continuent de mettre en œuvre les accords de haut niveau ainsi que les résultats obtenus lors de la première réunion du Comité mixte, avec l’esprit de « grande détermination, grands efforts, actions décisives, chaque tâche doit être menée à son terme ».

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Pour le projet composant 1 (investissement dans les infrastructures de connexion des gares de la ligne et des places de gare, financé par des fonds nationaux), le Premier ministre a demandé de finaliser et d’approuver l’étude de faisabilité en octobre 2025 ; d’achever la conception technique des ouvrages à engager avant le 6 novembre ; de sélectionner les entrepreneurs et les conseillers en supervision avant le 5 décembre ; et de terminer la libération des terrains ainsi que le déminage dans le périmètre des travaux avant le 19 décembre.

Pour le projet composant 2 (construction de la ligne ferroviaire, financée par des fonds nationaux et des emprunts), il a demandé d’élaborer rapidement l’étude de faisabilité, à finaliser au plus tard en juin 2026, en mettant la qualité au premier plan.

Il a en outre chargé les ministères et organes concernés de travailler avec la partie chinoise afin que les deux pays signent l’accord sur la connexion des rails de largeur standard.

Parallèlement au projet Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, le Premier ministre a souligné la nécessité de continuer à promouvoir les projets ferroviaires Dong Dang – Hanoï et Mong Cai – Ha Long – Hai Phong, reliant le Vietnam et la Chine.-VNA/VI