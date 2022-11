Renforcer la communication sur les politiques et lois auprès des Vietnamiens d'outre-mer

Le Département de la diffusion et de l'éducation des droits relevant du ministère de la Justice et le magazine Vietnam Law and Legal Forum de l'Agence vietnamienne d’Information ont organisé le 15 novembre à Hanoï une réunion pour discuter des mesures de renforcement du travail de communication sur les politiques et les lois auprès de la communauté vietnamienne d'outre-mer.

Lors de l’événement, la rédactrice en chef du magazine Vietnam Law and Legal Forum Cao Thi Mai Phuong a qualifié la communauté des 5,3 millions de Vietnamiens vivant dans 130 pays et territoires comme une ressource importante pour l’édification, le développement et la défense nationale.

Selon elle, la vulgarisation des politiques et des lois du Vietnam a contribué à garantir que la communauté vietnamienne d'outre-mer comprenne clairement et correctement les politiques et lois du Parti et de l'État en général, et celles les concernant directement en particulier.

Le directeur adjoint du Département de la diffusion et de l'éducation des droits Phan Hong Nguyen. Photo: VNA

Le directeur adjoint du Département de la diffusion et de l'éducation des droits Phan Hong Nguyen a souligné la nécessité de la vulgarisation des projets de politiques et de lois concernant les droits et obligations des Vietnamiens d'outre-mer.

Les agences de rédaction devraient élaborer des plans spécifiques pour sensibiliser auprès des Vietnamiens d'outre-mer sur le contenu, en se concentrant sur les droits et obligations des citoyens vietnamiens en général et des Vietnamiens d'outre-mer en particulier, ainsi que sur les questions concernant l'état civil, la citoyenneté, l'authentification; l’entrée et la sortie; et les politiques de protection de l'État pour les citoyens vietnamiens à l'étranger, a-t-il déclaré.

Il a aussi souligné la nécessité de diversifier les activités de communication afin d'assurer une information multidimensionnelle, objective et précise, ainsi que de renforcer les capacités des responsables et journalistes impliqués dans ces activités.-VNA/VI