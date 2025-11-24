Renforcement du partenariat Vietnam–France et coopération accrue avec l’OCDE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président français Emmanuel Macron. Photo: VNA

A l’occasion de sa participation au Sommet du G20 en Afrique du Sud, dans la matinée du 23 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann.



Lors de la rencontre avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le fait d’attacher de l’importance au développement des relations avec la France est une exigence objective et un choix très important du Vietnam.



Les deux dirigeants ont également échangé sur les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles causées par le changement climatique dans de nombreuses régions du monde. Le président Emmanuel Macron a exprimé sa profonde sympathie envers la population vietnamienne pour les pertes humaines et matérielles causées par les récentes intempéries et inondations.



Le président français a estimé que les accords conclus entre les dirigeants des deux pays dans les domaines économique, commercial, scientifique, technologique et de la défense sont mis en œuvre de manière très efficace. Il a convenu que les deux parties finaliseraient et adopteraient prochainement le Plan d’action pour mettre en œuvre la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique global Vietnam – France.



Dans l’optique de promouvoir le pilier économique, qui recèle encore beaucoup de potentiel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la France continue de coopérer pour une mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam – UE (EVFTA), approuve prochainement l’Accord de protection des investissements Vietnam – UE (EVIPA) et soutienne la Commission européenne (CE) dans le retrait rapide du « carton jaune » appliqué aux produits de la pêche vietnamiens.



En rencontrant le secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le Secrétariat et le secrétaire général pour leur soutien constant, qui a permis au Vietnam d’assurer avec succès son rôle en tant que coprésident du Programme Asie du Sud-Est pour 2022 – 2025 et de mettre en œuvre efficacement le Mémorandum d’entente (MoU) Vietnam – OCDE pour 2022 – 2026 avec de nombreux résultats tangibles.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Partageant des informations sur le développement économique et les orientations stratégiques du Vietnam jusqu’en 2045, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les experts de l’OCDE continuent d’accompagner et de soutenir le Vietnam afin de renforcer ses capacités de planification et d’application des politiques, d’améliorer sa compétitivité nationale et de progresser vers la conformité aux normes de gouvernance mondiale de l’OCDE.



Le secrétaire général de l’OCDE a salué l’efficacité de la coopération entre l’OCDE et le Vietnam, affirmant que le Vietnam est une économie dynamique, jouant un rôle de plus en plus important en Asie du Sud-Est – un pôle de croissance de l’économie mondiale. L’OCDE souhaite renforcer ses relations de coopération avec le Vietnam et se tient prête à l’accompagner dans les domaines de conseil stratégique et sur les questions jugées prioritaires par le pays.-VNA/VI