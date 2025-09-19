Renforcement des relations parlementaires Vietnam–France

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Khac Dinh (à droite) et le président du groupe de députés d'amitié France-Vietnam du Sénat français. Photo : VNA

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Khac Dinh, a reçu le 18 septembre une délégation du groupe de députés d'amitié France-Vietnam du Sénat français, conduite par son président, le sénateur Alain Cadec, en visite de travail au Vietnam.



Nguyen Khac Dinh a salué le développement des relations franco-vietnamiennes, soulignant leur élévation au rang de partenariat stratégique global lors de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République, To Lam, en octobre 2024, faisant de la France le premier partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l'UE.



Il a exhorté la France à continuer de jouer un rôle actif de passerelle entre le Vietnam et l'UE et a exprimé l'espoir que la visite de la délégation contribuerait à traduire les accords de haut niveau en résultats concrets et substantiels. Il a appelé à une coopération accrue dans le renforcement du système juridique vietnamien, la mise en œuvre des accords bilatéraux et le partage d'expériences en matière de développement.

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Khac Dinh, reçoit le 18 septembre une délégation du groupe de députés d'amitié France-Vietnam du Sénat français. Photo : VNA



Soulignant l'orientation du Vietnam vers la transition verte et numérique, l'économie circulaire et la neutralité carbone, il a demandé à la France de fournir son expertise et son soutien technologique dans les domaines de l'énergie, du ferroviaire, du nucléaire et d'autres domaines, et d'envisager d'accueillir la 13e Conférence franco-vietnamienne sur la coopération décentralisée. Il a également sollicité le soutien de la France pour exhorter la Commission européenne à lever le « carton jaune » sur les produits de la mer vietnamiens et à accélérer la ratification par les États membres de l'UE de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



De son côté, le sénateur Alain Cadec, également vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat, a affirmé l'engagement du Sénat français à promouvoir la coopération interparlementaire et à soutenir le Vietnam dans les affaires législatives et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il s'est engagé à plaider en faveur de la levée du « carton jaune » et de la ratification rapide de l'EVIPA, tout en soulignant le vaste potentiel de coopération dans les domaines du commerce, des infrastructures, des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique et de la formation des ressources humaines.



Dans le soirée de la même journée, la présidente du groupe de députés d’amitié Vietnam-France, Nguyen Thuy Anh, s’est entretenue avec la délégation du Sénat français.-VNA/VI