Renforcement des relations entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a reçu le 4 janvier à Hanoï le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos, Chaleun Yiapaoher.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (droite), et le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos, Chaleun Yiapaoher. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a chaleureusement accueilli Chaleun Yiapaoher, le premier invité étranger à rendre visite à l'Assemblée nationale vietnamienne en 2024.

Soulignant que l'accord de coopération entre les Assemblées nationales des deux pays était activement mis en œuvre, le plus haut législateur a déclaré que l'Assemblée nationale vietnamienne faisait toujours de son mieux pour faire de la coopération entre les deux organes législatifs un élément important de la coopération entre les deux pays.

De son côté, le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos, Chaleun Yiapaoher, a déclaré que le but de cette visite au Vietnam était de partager des expériences afin de rédiger un livre d'histoire de l'Assemblée nationale du Laos sur ses 50 ans d’édification et de développement.

Chaleun Yiapaoher a annoncé avoir eu un entretien fructueux avec le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Khac Dinh, et des séances de travail avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale vietnamienne et président du Bureau de l'Assemblée nationale vietnamienne, Bui Van Cuong, et l'Institut d'études législatives...

Vuong Dinh Huê a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne et ses organes étaient prêts à coopérer et à partager leurs expériences avec l'Assemblée nationale lao. Il a souligné que les deux parties devaient organiser des séminaires pour présenter des arguments scientifiques dans l'élaboration des politiques et des lois.

Le président de l'Assemblée nationale a également parlé de la rédaction du livre d'histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam dans le cadre des activités marquant le 80e anniversaire des premières élections législatives au Vietnam (6 janvier 1946-2026).

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que le Vietnam était prêt à aider le Laos à assumer avec succès la présidence de l'ASEAN et de l'AIPA en 2024.-VNA/VI