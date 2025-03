Renforcement des relations entre le Vietnam et le Luxembourg

Nguyen Van Thao, ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, chef de la Délégation du Vietnam auprès de l'Union européenne (UE). Photo : VNA

La prochaine visite de travail du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh au Luxembourg devra ouvrir de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de la finance verte et du développement durable.



L'objectif de cette visite est de s'informer sur l'expérience du Luxembourg dans le développement des centres financiers internationaux et d’échanger sur les opportunités de coopération bilatérale avec le Luxembourg, ainsi que les organisations, les institutions financières, les fonds d'investissement et les banques basés au Luxembourg.



Elle contribuera ainsi au projet de création de centres financiers internationaux et régionaux à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, a déclaré Nguyen Van Thao, ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, chef de la Délégation du Vietnam auprès de l'Union européenne (UE), dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Évoquant les perspectives de coopération financière et bancaire entre le Vietnam et le Luxembourg dans les années à venir, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a souligné que le Luxembourg possède 50 ans d'expérience dans ce domaine et s'est imposé comme un centre de finance verte, non seulement en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale.



Par conséquent, la visite du vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh constituera une occasion précieuse pour le Vietnam d'étudier l'expérience du Luxembourg dans le développement des centres financiers internationaux. Elle permettra également de discuter de la promotion de la coopération dans des secteurs clés, en phase avec les besoins et les tendances de développement du Vietnam, tels que la technologie financière (fintech), la finance verte, la finance durable, les start-up innovantes et la transformation numérique.



Au programme, en plus des rencontres avec des responsables politiques luxembourgeois, le dirigeant vietnamien aura de nombreuses séances de travail avec les agences de gestion et les institutions financières. Il rencontrera également un groupe d'experts et d'intellectuels vietnamiens travaillant dans le secteur financier et bancaire au Luxembourg.



Selon l'ambassadeur vietnamien, il existe encore un fort potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines financier et bancaire, notamment en matière de fintech et de finance verte.



Le Luxembourg représente un partenaire plein de potentiel, et les deux parties doivent poursuivre leur collaboration pour exploiter pleinement le cadre de leur partenariat stratégique sur la finance verte, établi en 2023, a-t-il conclu.- VNA/VI