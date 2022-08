Renforcement des relations entre le Vietnam et le Cambodge

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, a reçu le 9 août à Hanoï Hun Manet, membre permanent du Comité central du Parti du peuple cambogien (PPC), commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'Armée royale cambodgienne, en visite au Vietnam.

Vo Van Thuong (droite), membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, et Hun Manet, membre permanent du Comité central du PPC, commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'Armée royale cambodgienne. Photo: VNA



Hun Manet a affirmé que le Cambodge n’oublierait jamais les sacrifices du Vietnam pour aider le peuple cambodgien dans la lutte d’hier pour la libération nationale et le processus de développement national d’aujourd’hui. Il a déclaré que le Cambodge préserverait et développerait toujours l'amitié bilatérale et renforcerait les relations de coopération entre les deux pays pour un développement mutuel.

Hun Manet a également informé son interlocuteur des résultats de sa visite pour promouvoir la coopération entre les deux Partis et les deux pays, notamment entre les jeunes officiers et les jeunes vietnamiens et cambodgiens.

De son côté, Vo Van Thuong a exprimé sa joie devant le développement des relations Vietnam - Cambodge au cours des dernières années. Il a affirmé que le Vietnam appréciait les aides du Cambodge dans le processus de construction, de défense et de développement national, avant d’exprimer son souhait que les deux parties promeuvent la coopération entre les jeunes officiers et les jeunes des deux pays sous les formes appropriées.