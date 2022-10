Renforcement des relations entre le Vietnam et l’Australie

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a eu le 18 octobre une conversation téléphonique avec son homologue australien, Anthony Albanese, sur les relations bilatérales.

Les deux Premiers ministres ont déclaré apprécier le maintien des contacts et de l’échange de délégations de haut niveau entre leurs pays, dont les préparatifs pour la prochaine visite officielle en Australie du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue. Ils ont également déclaré tenir en haute estime le développement des relations économiques entre le Vietnam et l’Australie, avec un commerce bilatéral de 12 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022.

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que la partie australienne continue de fournir un soutien technique et d'ouvrir davantage son marché aux fruits et produits aquatiques vietnamiens, et encourage ses entreprises à renforcer leurs investissements au Vietnam…

Le Premier ministre Anthony Albanese a affirmé que l'Australie attachait une grande importance au renforcement et au développement de son partenariat stratégique avec le Vietnam.

Les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à rechercher des opportunités et à renforcer la coopération dans de nouveaux domaines potentiels tels que la réponse au changement climatique, la transition numérique et la transformation énergétique…

S'agissant de la Mer Orientale, le Premier ministre australien a affirmé son soutien à la position de l’ASEAN et du Vietnam sur le règlement pacifique des différends sur la base du respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans la région sur la base des intérêts des pays, l’application complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace

A cette occasion, Pham Minh Chinh a invité son homologue australien à effectuer une visite officielle au Vietnam. Anthony Albanese a promis d’organiser une visite officielle au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.