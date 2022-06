Renforcement des relations entre le Vietnam et la Hongrie

La cérémonie d’accueil du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Hongrie, a eu lieu le matin du 27 juin (heure locale) à Budapest, sous la présidence de son homologue hongrois, László Kövér.



László Kövér a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Hongrie en Asie du Sud-Est. De son côté, Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et sa coopération multiforme avec la Hongrie, son premier partenaire intégral en Europe centrale et orientale.



Abordant des questions internationales et régionales, les deux parties ont insisté sur la nécessité de respecter l’indépendance et la souveraineté, de résoudre les différends dans les relations internationales par la voie pacifique, en promouvant la primauté du droit, en défendant les intérêts nationaux conformes au droit international.



Pour les relations bilatérales, les deux parties ont constaté que la coopération économique avait continué de se développer malgré le COVID-19. Elles ont convenu de promouvoir la coopération commerciale dans le sens de l'équilibre et de la durabilité, sur la base de l'exploitation des atouts et des marchés des deux pays.



Les deux parties ont estimé qu'il était nécessaire d'élargir la coopération scientifique et technologique dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'agriculture verte et la transformation de produits agricoles de haute qualité…



En ce qui concerne la coopération au développement, les deux parties ont convenu de faciliter la suppression des obstacles restants pour le projet d'hôpital d'oncologie de Can Tho dans le cadre des aides publiques au développement (APD) hongroises.



Concernant la coopération culturelle et les échanges entre les peuples, les deux parties ont convenu de promouvoir le tourisme entre les deux pays. Les Assemblées nationales des deux pays créeront des conditions favorables à la création et à l'ouverture rapide d’un Centre de la culture hongroise à Hanoï.



S'agissant de la coopération entre les deux Assemblées nationales, les deux parties ont décidé de maintenir l’échange de délégations de différents niveaux afin de partager des informations et expériences, de collaborer et de se soutenir au sein des forums multilatéraux…



A cette occasion, les présidents des organes législatifs vietnamien et hongrois ont signé un nouvel accord de coopération. Selon cet accord, les deux Assemblées nationales se sont engagées à promouvoir leur coopération afin de renforcer le partenariat intégral et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie, sur la base des principes d'égalité, d'avantages mutuels, de respect mutuel, de respect des lois de chaque pays et de conformité aux traités internationaux auxquels chaque pays est membre.

Vuong Dinh Hue et László Kövér ont ensuite assisté à la signature d’accords de coopération entre les ministères de la Justice vietnamien et hongrois.



Lors de la rencontre avec la presse après leur entretien, les deux dirigeants ont déclaré que leur entretien avait été couronné de succès.



Avec l'accord de coopération récemment signé entre les organes législatifs des deux pays, Vuong Dinh Hue a souligné que l'Assemblée nationale vietnamienne souhaitait promouvoir la coopération avec son homologue hongroise pour qu’elle soit un exemple de coopération parlementaire entre le Vietnam et les pays d’Europe comme dans le monde, un pilier du partenariat intégral Vietnam-Hongrie.