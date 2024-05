Renforcement des relations entre le Vietnam et l'OCDE et la France

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, assistera à la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres 2024 (RCM) et mènera certaines activités bilatérales à Paris les 2 et 3 mai.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang. Photo : VNA

La prochaine tournée du chef de la diplomatie vietnamienne devra renforcer les relations entre le Vietnam etc l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la France, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

A cette occasion, l’ambassadeur vietnamien Dinh Toan Thang a souligné les contributions du Vietnam au Programme régional de l’OCDE pour l'Asie du Sud-Est (SEARP), ainsi qu’aux relations entre l’OCDE et l’Asie du Sud-Est, rappelant que le Vietnam et l'Australie président conjointement le SEARP pour la période 2022-2025. Le diplomate a notamment insisté sur deux forums régionaux OCDE - Asie du Sud-Est au niveau ministériel à Hanoï en 2022 et 2023 avec de nombreux sujets d’actualité, comme la promotion de la reprise économique après le COVID-19, le développement durable...

S’agissant de la coopération entre l’OCDE et le Vietnam, Dinh Toan Thang a estimé que les relations entre les deux parties avaient été renforcées après la signature d’un protocole d'accord en 2021 et d’un programme d'action sur la mise en œuvre du protocole d'accord en 2022.

Selon lui, les deux parties mettent en œuvre une bonne coopération dans le secteur financier. Le Vietnam et l'OCDE poursuivent également de nombreux projets spécifiques dans le cadre du programme d'action sur la mise en œuvre de leur protocole d'accord.

Lors de la RCM 2024, le ministre Bui Thanh Son prononcera des interventions lors des séances principales, notamment celle marquant le 10e anniversaire du SEARP. Il rencontrera le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, des partenaires et chefs de délégation présents à l’événement, a indiqué Dinh Toan Thang.

Le chef de la diplomatie vietnamienne mènera également des activités bilatérales en France dans le cadre du programme d'échanges politiques réguliers entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Selon l'ambassadeur vietnamien, durant son séjour en France, le ministre Bui Thanh Son aura également une rencontre avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie sur la coopération entre le Vietnam et la communauté francophone, ainsi que sur les préparatifs du 19e Sommet de la Francophonie prévu en octobre en France. -VNA/VI