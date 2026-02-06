Renforcement des relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple cambodgien

À l’invitation de Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (PPC), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, accompagné d’une délégation de haut niveau du Parti, a coprésidé, le 6 février au Cambodge, une rencontre avec la Permanence du Comité central du PPC.

Les deux parties ont informé et échangé sur la situation de chaque Parti et de chaque pays à la suite d’importants événements politiques, affirmant que cette rencontre revêtait une grande importance, en ce qu’elle constitue une base politique solide pour orienter les relations bilatérales et résoudre plusieurs questions concrètes entre les deux pays.

Les deux parties ont estimé que face à la situation mondiale instable et imprévisible, le Vietnam et le Cambodge doivent renforcer la solidarité, la coordination et le soutien mutuel. Par ailleurs, le renforcement constant de la confiance politique et de la coordination entre les trois Partis et les trois pays – Vietnam, Laos et Cambodge – constitue à la fois une nécessité objective et un facteur clé garantissant un environnement de paix, de stabilité et de coopération globale pour l’édification et la défense de chaque pays.

Les deux parties sont convenues de consolider fermement la confiance politique, de maintenir de manière régulière, concrète et efficace les visites, les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux ; de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, d’intensifier l’échange d’informations et la coordination étroite dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité.

Les deux parties se sont engagées à renforcer davantage l’interconnexion entre les deux économies, en particulier dans les infrastructures de transport, l’énergie, la transformation numérique et les chaînes d’approvisionnement de l’industrie de transformation et de l’agriculture ; à intensifier les activités de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, en visant à porter rapidement les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars ; à promouvoir durablement la coopération en matière d’éducation, de formation et de ressources humaines, en considérant l’éducation et la formation comme un pont reliant les jeunes générations des deux pays ; à mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux signés et à élaborer de nouveaux cadres de coopération.

La rencontre entre le Comité central du Parti communiste du Vietnam et la Permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien. Photo : VNA

Les deux parties ont réaffirmé leur respect et leur mise en œuvre intégrale des traités relatifs à la délimitation et au bornage des frontières terrestres ainsi que des autres accords frontaliers, et se sont engagées à rechercher des solutions acceptables concernant les quelque 16 % restant, en vue de bâtir une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement durable. Le secrétaire général To Lam a proposé que la partie cambodgienne continue de créer des conditions favorables, sans discrimination, pour les personnes d’origine vietnamienne vivant, travaillant et étudiant au Cambodge.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges entre les peuples et les localités partageant une frontière commune ; d’élargir l’entraide dans le développement socio-économique et de préserver la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières, tout en réglant rapidement les problèmes émergents.

Les deux parties ont également convenu de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, de renforcer la coopération dans l’utilisation durable et efficace des ressources en eau, en vue du développement durable et de la réponse au changement climatique affectant le bassin du Mékong.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, son homologue cambodgien Hun Manet, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et son homologue cambodgien Khuon Sudary ont tous approuvé les grandes évaluations et orientations définies par le secrétaire général To Lam et le président du PPC Hun Sen concernant les relations globales et approfondies entre les deux Partis et les deux pays.

Ils ont complété et clarifié les résultats obtenus dans la mise en œuvre des conclusions de la rencontre de février 2025, dans les domaines politique et diplomatique, de la défense et de la sécurité, de l’intégration économique, de l’éducation et de la formation, de la culture et du tourisme, des échanges entre les peuples, ainsi que de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, tout en identifiant franchement les limites à surmonter et en s’accordant sur plusieurs priorités pour la période à venir.

À cette occasion, les dirigeants des deux parties ont assisté à la signature de l’Accord de coopération entre le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission centrale des relations extérieures du PPC pour la période 2026-2030, ainsi qu’à la remise de 11 autres documents. - VNA/VI