Renforcement des relations avec l’UIP et les organes législatifs de plusieurs pays

Dans le cadre de sa participation à la 146e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Manama au Bahreïn, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le Secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong.



Il a également assisté à la cérémonie de signature de l'accord entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Secrétariat de l'UIP sur le mode d'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, prévue en septembre 2023 à Hanoï.

Cérémonie de signature de l'accord entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Secrétariat de l'UIP sur le mode d'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, prévue en septembre 2023 à Hanoï. Photo: VNA



Il a en outre rencontré la présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Carolina Cerqueira, la présidente de l’Assemblée nationale de Zambie, Nelly Butete Kashumba Mutti, et le président du Conseil consultatif (chambre haute) du Bahreïn, Ali Bin Saleh Al-Saleh.Lors de sa rencontre avec Martin Chungong, Tran Thanh Man a affirmé que participer aux activités de l'UIP était une tâche importante de l'Assemblée nationale vietnamienne afin de contribuer aux discussions et à la recherche de solutions aux problèmes mondiaux urgents actuels.Appréciant la capacité de l'Assemblée nationale vietnamienne d’organiser des événements d'envergure internationale, le Secrétaire général de l'UIP a déclaré que les relations entre l’organe législatif vietnamien et l'UIP avaient connu un fort développement lors de ces derniers temps.Lors de sa rencontre avec Carolina Cerqueira, Tran Thanh Man a déclaré que l'Assemblée nationale vietnamienne soutenait le renforcement de la coopération avec l'Angola dans tous les domaines. Il a estimé que l'Angola était un partenaire économique prometteur du Vietnam en Afrique, proposant que dans les temps à venir, les deux pays promeuvent la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de la santé et de l'éducation.