Renforcement des efforts dans la garantie des droits de l’enfant

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national pour les enfants, a souligné la nécessité de construire un environnement de vie sûr et convivial en leur faveur.

Il est nécessaire de promouvoir et de renouveler les activités de communication et de sensibilisation afin que tous les gens soient correctement et pleinement conscientes des actes de maltraitance faits aux enfants ainsi que de traiter strictement les cas de violation des droits de l'enfant, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, lors de la réunion périodique du Comité national pour les enfants, tenue le 17 novembre à Hanoï.

Il a demandé d’enrichir la base de données sur les enfants et la connecter au système de base de données nationale sur la population, de dresser un bilan sur la mise en œuvre de la directive No 20-CT/TW du Bureau politique sur le renforcement de la direction du Parti à l’égard du travail de soin, d’éducation et de protection des enfants dans la nouvelle situation.

Il a également suggéré de multiplier des mesures de prévention, d’intervention et de soutien aux enfants maltraités et de promouvoir le soin de leur santé physique et mentale. -VNA/VI