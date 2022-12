Renforcement des échanges culturels entre le Vietnam et l'Hongrie

Les participants prennent une photo lors du dîner de gala et du programme de concerts d'instruments de musique traditionnels hongrois le soir du 1er décembre. Photo: VNA

Le festival culturel et gastronomique de la Hongrie à Ho Chi Minh-Ville a contribué à resserrer les liens culturels entre le Vietnam et la Hongrie, ainsi à booster les relations diplomatiques bilatérales, a déclaré la consule générale de Hongrie à Ho Chi Minh-Ville, Szojka Eva Szilvia.

S'adressant à un dîner de gala et à un programme de concerts d'instruments de musique traditionnels hongrois, l'un des principaux événements du festival tenu le soir du 1er décembre, la diplomate a déclaré qu'il s'agissait du plus grand événement diplomatique organisé par le Consul général cette année dans le but de promouvoir les patrimoines et les traditions du pays d'Europe centrale.

Le festival a débuté le 21 novembre avec une formation pour les jeunes chefs de Ho Chi Minh Ville.

Dans le cadre de cet événement, ont eu lieu une semaine du cinéma hongrois, une exposition de photos sur le pays hongrois et un programme caritatif pour collecter des fonds pour soutenir l'Association de soutien aux handicapés et aux orphelins de Ho Chi Minh-Ville.

Le Vietnm et la Hongrie célèbrent cette année le 72e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques. La Hongrie est actuellement l'un des principaux partenaires du Vietnam en Europe centrale et orientale.