Renforcement de l’efficacité de l’information extérieure

La Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti a organisé, le 24 décembre à Ho Chi Minh-Ville, une conférence nationale pour dresser le bilan du travail d'information extérieure, de communication sur les mers et les îles, la démarcation, le bornage et la gestion des frontières en 2022. L’événement avait également pour objet de lancer les tâches pour 2023.

Le Département de l’information extérieure de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) reçoit un satisfecit de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, a déclaré apprécier les résultats obtenus en 2022 en matière d'information extérieure, de communication sur les mers et les îles, la démarcation, le bornage et la gestion des frontières. Selon lui, ces résultats ont contribué à la consolidation de la confiance du peuple en les préconisations et les politiques du Parti et de l’Etat, au développement du consensus social et du soutien des amis internationaux pour le développement socio-économique du Vietnam.

Pour l’année prochaine, Nguyen Trong Nghia aux organes compétents de redoubler d’efforts et de continuer à chercher à moderniser et diversifier les modes d'information et de communication. Il a insisté sur la grande importance de ce travail qui, selon lui, contribue à améliorer l'image du Vietnam et sa position, ainsi qu’à la défense de la Patrie de loin.

Lors de la conférence, la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, a souligné les efforts et les contributions de son agence au travail en matière d’information extérieure. Elle a présenté plusieurs propositions sur la formation du personnel, l’amélioration des capacités d’analyse et de prévisions de la situation, et le développement des livres au service de l’information extérieure.

A cette occasion, les dirigeants de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti a remis des satisfecit à des particuliers et collectifs ayant eu des réalisations remarquables dans le travail d'information extérieure, de communication sur les mers et les îles, la démarcation, le bornage et la gestion des frontières en 2022.