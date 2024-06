Renforcement de l’amitié et de la coopération Vietnam-Russie

Dans la soirée du 7 juin, l'ambassade de Russie au Vietnam a organisé une réception pour célébrer le 34e anniversaire du Jour de la Russie (12 juin) et les 30 ans de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam-Russie (16 juin).

Présent à l’événement, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné que les relations entre le Vietnam et la Russie témoignaient de la force de l’amitié et de la coopération malgré les épreuves du temps, qu’elles se développaient de plus en plus dans de nombreux domaines et présentaient de très bonnes perspectives de développement.

«C’est un bien commun inestimable des deux pays et des deux peuples», a-t-il déclaré.

De son côté, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, a déclaré que la Russie accordait une priorité à la promotion de son partenariat stratégique avec l'ASEAN, et souhaitait renforcer les solides relations d'amitié avec le Vietnam - l'un des partenaires clés de la Russie en Asie du Sud-Est, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde.-VNA/VI