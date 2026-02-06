Renforcement de la solidarité entre les Fronts du Vietnam et du Cambodge

Dans le cadre de la visite d'État au Cambodge du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam, Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rencontré l'après-midi du 6 février à Phnom Penh, Men Sam An, vice-présidente du Parti du Peuple Cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne.

Men Sam An a chaleureusement félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du PCV et des réalisations obtenues ces dernières années. Elle a souligné que la rencontre entre le Bureau politique du PCV et la Permanence du Comité central du PPC ainsi que la signature et l’échange de documents de coopération entre des ministères et localités des deux pays témoignent des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération global, durable et à long terme.

La responsable cambodgienne a exhorté aux deux parties de renforcer leur coopération, d’intensifier leur amitié traditionnelle pour les intérêts des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Elle a affirmé que le Front du Cambodge poursuivra la sensibilisation, notamment auprès de la jeune génération, pour consolider et cultiver les liens entre les deux Partis et les deux pays.

De son côté, Bui Thi Minh Hoai a salué la solidité croissante des relations entre les deux Partis, deux États et les deux Fronts du Vietnam et du Cambodge. Elle a particulièrement apprécié la coordination efficace dans l'organisation des activités d'échanges entre les peuples dans les zones frontalières, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité régionale.

Les deux parties ont convenu de coopérer dans la construction d’un plan d'action concret en vue de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2027).

Enfin, Bui Thi Minh Hoai a remercié le Front et les autorités cambodgiennes pour leur soutien envers la communauté d'origine vietnamienne vivant au Cambodge. À cette occasion, elle a officiellement invité Men Sam An à effectuer une visite de travail au Vietnam en mars 2026. -VNA/VI