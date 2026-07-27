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Renforcement de la sensibilisation et de la responsabilité dans la prévention et la réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles

D'ici à 2030, il est prévu que 100 % des principaux responsables et cadres dirigeants à tous les niveaux aient une connaissance approfondie des orientations du Parti et de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

 

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