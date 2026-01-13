Renforcement de la coordination interprovinciale des forces de police contre la pêche INN

Conférence pour faire le bilan intermédiaire du plan de coordination visant à lutter contre la pêche INN. Photo: VNA Les forces de police des provinces de Lam Dong, Ca Mau, An Giang, Can Tho, Vinh Long, Dong Thap et Ho Chi Minh-Ville ont procédé le 12 janvier à Da Lat, à un bilan intermédiaire du plan de coordination visant à lutter contre les réseaux organisant et facilitant les sorties et entrées illégales de personnes à des fins de pêche illicite dans des zones maritimes étrangères.

La conférence se déroulait dans le contexte où la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est désormais déterminée comme une mission politique centrale à long terme, indissociable de la défense de la souveraineté maritime et insulaire, au maintien de l’image et au développement durable du secteur de l’aquaculture du Vietnam.

Le bilan présenté lors de cette conférence fait état de 14 cas de navires ayant violé des eaux territoriales étrangères dans sept provinces et ville depuis mai 2025, présentant des signes manifestes d'organisation de passages illégaux. Les forces de l'ordre ont mené à bien l'instruction de neuf dossiers, dont huit ont déjà fait l'objet d'enquêtes et de poursuites.

Les polices locales ont intensifié leurs investigations sur les fraudes liées aux certificats d'origine et à l'immatriculation des bateaux afin de combler les lacunes juridiques exploitées par les contrevenants.

Au-delà de la répression, les polices de ces sept localités misent sur une collaboration étroite avec les services, secteurs et organes compétents pour renforcer la communication et la sensibilisation des communautés côtières sur la lutte contre la pêche INN, en vue d’encourager les pêcheurs à respecter scrupuleusement la réglementation et à s'abstenir de toute complicité dans les activités d'entrée et de sortie illégales.

Parallèlement, les forces de police ont appuyé les comités du Parti et les autorités locales pour traiter rapidement les problèmes liés aux moyens de subsistance des pêcheurs, à l'accompagnement de leur reconversion professionnelle et à la stabilisation de leurs moyens de subsistance, contribuant ainsi à la construction d'un consensus social, condition essentielle aux efforts visant à obtenir la levée de l'avertissement de la Commission européenne concernant la pêche INN.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Le Trong Yen, a exigé une coordination accrue entre les polices, les garde-frontières et les départements de l'agriculture et de l’environnement pour garantir une traçabilité irréprochable des produits aquatiques. -VNA/VI