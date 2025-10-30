Renforcement de la coordination des actions dans la campagne de lutte contre la pêche INN

Le Commandement de la Zone 3 des Garde-côtes du Vietnam a tenu, dans la soirée du 28 octobre, dans le quartier de Phuoc Thang (Hô Chi Minh-Ville), une conférence visant à assigner des tâches aux forces engagées dans la campagne de lutte intensive contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Conformément au plan établi, le Commandement de la Zone 3 des Garde-côtes assurera la direction et la coordination des patrouilles conjointes avec les unités de la Flottille 18 des Gardes-frontières, afin de renforcer la surveillance, l’inspection et le contrôle dans les zones maritimes assignées. L’objectif est de contrôler 100 % des navires de pêche présentant des signes d’irrégularités, opérant en dehors des zones autorisées ou en infraction avec la réglementation.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, le colonel Nguyen Minh Khanh, commandant adjoint et chef d’état-major du Commandement de la Zone 3 des Garde-côtes, a exhorté les unités concernées à faire preuve de la plus haute responsabilité, à préparer soigneusement les ressources humaines et matérielles, et à mener les opérations de patrouille conformément à la loi et aux plans établis, tout en garantissant la sécurité du personnel et du matériel.

Le Commandement de la Zone 3 des Garde-côtes met en œuvre rigoureusement les directives du Premier ministre et les ordres du ministère de la Défense, affirmant sa détermination à éradiquer les infractions liées à la pêche INN avant la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE) au Vietnam. L’objectif est de contribuer aux efforts nationaux de faire retirer en 2025 le « carton jaune » imposé au secteur vietnamien de la pêche.

Parallèlement, les garde-côtes coopéreront étroitement avec les autorités locales et les services compétents pour traiter de manière exhaustive les cas de violation.

Dans l’accomplissement de leur mission, les forces en mer combineront leurs activités de contrôle avec des actions de sensibilisation auprès des pêcheurs, les incitant à respecter strictement les dispositions légales. – VNA/VI