Renforcement de la coopération vietnamo-allemande dans l'industrie automobile

Le Réseau d'innovation Vietnam-Allemagne (VGI Network) vient d'organiser un colloque intitulé VGI-Automobile à Wolfsbourg, l'un des plus grands centres de l'industrie automobile en Allemagne ainsi qu'en Europe.

Des délégués assistent au colloque VGI-Automobile dans la ville allemande de Wolfsbourg. Photo: VNA



L'événement visait à mettre en relation des experts avec des entreprises vietnamiennes ou d'origine vietnamienne opérant sur le marché européen dans l'automobile et les domaines techniques connexes.

Il s'agissait également d'une bonne occasion pour des experts d'étudier le besoin des entreprises vietnamiennes et de leur présenter des technologies avancées de l'Allemagne.

Selon le vice-président de VGI Phan Tien Dat, VGI s'oriente vers la création d'un centre technologique Vietnam-Allemagne (Vietnam-German TechHub) pour rassembler des experts spécialisés dans le domaine technologique et technique.

Fondé en septembre 2019, VGI Network permet de connecter des experts et scientifiques au Vietnam et en Allemagne, mais aussi en Europe, ainsi que de soutenir des scientifiques, jeunes, étudiants et jeunes intellectuels vietnamiens ou d'origine vietnamienne en Allemagne dans l'apprentissage, la recherche et l'intégration à l'environnement social.