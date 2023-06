Renforcement de la coopération Vietnam-Afrique du Sud en matière de défense

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, a reçu le 12 juin à Hanoï le colonel Eugene Dudley, attaché de défense sud-africain, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên (droite) et le colonel Eugene Dudley. Photo: journal Quân Đội Nhân Dân

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên a hautement apprécié les contributions du colonel Eugene Dudley pendant son mandat en tant qu’attaché de défense sud-africain et chef de la délégation d'attachés militaires de pays au Vietnam.



Soulignant que l'Afrique du Sud est l'un des partenaires actifs du Vietnam en Afrique dans le domaine de la coopération en matière de défense, le vice-ministre a suggéré que les deux parties promeuvent la signature d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de défense, en maintenant efficacement les mécanismes de consultation, de dialogue et d'échange de délégations, en renforçant la coopération dans la formation, l'industrie de la défense et la médecine militaire...



Il a également émis le souhait que les deux parties renforcent leur coopération, partagent leurs expériences liées à la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et signent rapidemement un document de coopération dans ce domaine.



Le colonel Eugene Dudley a déclaré qu'au cours de ces derniers temps, la coopération en matière de défense entre les deux pays avait obtenu certaines réalisations. Il a déclaré souhaiter que les relations Vietnam - Afrique du Sud en général et leur coopération de défense en particulier, continuent à se développer.