Renforcement de la coopération politico-militaire Vietnam – Cuba

Le général Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (gauche) et le général de corps d'armée Álvaro López Miera, membre du Bureau politique et ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba. Photo: qdnd

À l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, du 31 août au 6 septembre 2025, le général de corps d'armée Álvaro López Miera, membre du Bureau politique et ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, a rencontré le 3 septembre à Hanoi le général Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam.

Le général Trinh Van Quyêt a souligné que le Vietnam n'oublierait jamais le soutien et l'aide considérables de Cuba tout au long de son processus de défense et de construction nationale.

À l'occasion de l'« Année de l'amitié Vietnam-Cuba » et du 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques, la Croix-Rouge vietnamienne a lancé un programme national visant à soutenir le peuple cubain face aux défis et aux difficultés. Ce programme a reçu un écho chaleureux de millions de Vietnamiens, témoignant non seulement de leur soutien mais aussi de leur gratitude et de leur fidélité envers le peuple cubain frère.

Le général Trinh Van Quyêt a indiqué que, récemment, la coopération en matière du travail de Parti et de politique entre l'Armée populaire du Vietnam et les Forces armées révolutionnaires de Cuba a obtenu des résultats importants, notamment grâce à la mise en œuvre efficace du protocole d'accord sur la coopération dans ce domaine, signé en décembre 2022.

Un des faits marquants a été l'achèvement et la remise des volumes 4 et 5 du film documentaire « Deux cœurs, un même battement », qui a renforcé la solidarité et l'amitié traditionnelle et spéciale entre les deux pays et les deux armées.

Récemment, le ministère de la Défense et le Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam ont eu le plaisir d'accueillir le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, Álvaro López Miera.

Ils ont visité et déposé des fleurs au monument en hommage aux experts militaires cubains, l'une des deux premières structures intégrées au complexe symbolique reconnaissant l'aide et le soutien des pays étrangers lors des guerres de résistance du Vietnam, situé au Musée d'histoire militaire du Vietnam.

Ce monument restera un symbole éclatant de l'esprit de solidarité et de fraternité entre le Vietnam et Cuba.

À l'avenir, sur la base des contenus convenus et signés par les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays, le général Trinh Van Quyêt a affirmé que le Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam superviserait la mise en œuvre complète de toutes les initiatives de coopération par les agences et unités fonctionnelles.

Il a notamment mentionné la coordination pour la production du volume 6 du film documentaire « Deux cœurs, un même battement », avec l'objectif de le finaliser et de le livrer à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du leader Fidel Castro.

Le chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam a également exprimé le souhait que les deux parties collaborent pour promouvoir efficacement les activités de communication à l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques, afin que les peuples, les jeunes générations des deux pays et la communauté internationale puissent mieux comprendre l'histoire, les traditions et les liens spéciaux entre le Vietnam et Cuba.

Remerciant le ministère de la Défense du Vietnam et le Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam pour l'accueil chaleureux et les sentiments de camaraderie et de proximité, le général de corps d'armée Álvaro López Miera a exprimé son admiration pour la minutieuse préparation des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, ainsi que pour le développement de l'Armée populaire du Vietnam en particulier et du pays en général.

Il a également partagé son émotion lors du défilé du 2 septembre. Le général de corps d'armée Álvaro López Miera a souligné que la coopération bilatérale en matière de défense entre le Vietnam et Cuba a été fructueuse dans de nombreux domaines, y compris le travail partisan et politique.

Il a également souhaité que les deux parties continuent de coopérer étroitement, notamment en diffusant largement les informations sur la relation traditionnelle spéciale entre les deux pays et les deux armées. -VNA/VI