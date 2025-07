Renforcement de la coopération parlementaire Vietnam - Maroc

Dès la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants se sont entretenus et ont signé un accord de coopération entre les deux parties.

Félicitant le Vietnam pour ses remarquables réalisations socio-économiques et soulignant son rôle important dans la politique étrangère du Maroc, Rachid Talbi Alami s’est dit convaincu que la visite du dirigeant vietnamien ouvrirait une nouvelle étape dans la coopération parlementaire, contribuant ainsi à promouvoir les relations bilatérales dans des domaines prioritaires tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, le changement climatique, les phosphates, les véhicules électriques, le textile, les composants électroniques et le tourisme.

Le président de la Chambre des représentants du Maroc a exprimé son soutien à l’étude de la possibilité de négocier un nouvel accord commercial, ainsi qu’à l’amélioration du cadre de coopération bilatérale. Il a également insisté sur la nécessité de consolider et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes existants, notamment le Comité intergouvernemental, et d’envisager la création d’un mécanisme conjoint impliquant les organes législatifs, les ministères, organismes et les entreprises des deux pays.

Panorama de l'entretien entre le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami (droite), et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân. Photo: VNA

Pour sa part, Trân Thanh Mân a exprimé le souhait de renforcer les relations, de promouvoir la compréhension mutuelle et les liens entre les parlementaires des deux pays, et de créer une dynamique permettant d’élargir la coopération bilatérale dans divers domaines, au service du développement et de la prospérité des deux peuples.

Saluant les progrès significatifs dans la coopération économique entre le Vietnam et le Maroc, il a proposé que les deux parties continuent de renforcer le partage d’informations sur les marchés, de coordonner la promotion d’initiatives de libre-échange et de durabilité dans les cadres multilatéraux, d’examiner la possibilité de coopérations en matière de production et d’exportation vers des marchés tiers, d’envisager la négociation d’un nouvel accord commercial adapté au contexte actuel de développement. Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, la production d’engrais et les énergies renouvelables.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique en intensifiant les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, en établissant des contacts directs entre les ministères, les secteurs et les entreprises des deux pays, ainsi qu’en favorisant la coopération multilatérale, notamment dans le cadre des Nations Unies et de la coopération interrégionale.

Les deux parties ont échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, et ont affirmé leur engagement en faveur du règlement pacifique des différends, sans recours ni menace de recours à la force, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a invité le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Cette invitation a été acceptée avec plaisir.– VNA/VI