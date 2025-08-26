Renforcement de la coopération parlementaire entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Trân Thanh Mân, le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, effectuera une visite officielle au Vietnam, du 27 au 31 août 2025.

Il s’agit de sa première visite depuis sa prise de fonction, intervenant dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (19 juin 1975 - 19 juin 2025).

Cette visite marque un jalon important dans le renforcement de la confiance politique mutuelle et dans la consolidation du Partenariat stratégique intégral récemment établi entre les deux nations.

Cinq décennies de relations dynamiques

Les relations bilatérales Vietnam – Nouvelle-Zélande reposent sur une base solide. Malgré la distance géographique, les deux pays ont noué des liens diplomatiques dès 1975. Depuis, les relations n’ont cessé de s’approfondir. Elles ont été portées au niveau de partenariat global à l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nông Duc Manh en Nouvelle-Zélande en septembre 2009. Elles sont devenues un partenariat stratégique en juillet 2020, et ont été élevées au niveau de partenariat stratégique intégral en février 2025, lors de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon.

Ces évolutions reflètent l’engagement commun à renforcer une coopération efficace, stable et tournée vers l’avenir.

Multiplication des échanges de haut niveau

Les deux pays entretiennent un dialogue constant à travers des visites régulières. Parmi les visites vietnamiennes en Nouvelle-Zélande figurent : celle du président Nguyên Minh Triêt en septembre 2007 ; du secrétaire général du PCV Nông Duc Manh en septembre 2009 ; du Premier ministre Pham Minh Chinh en mars 2024 ; un entretien téléphonique entre ce dernier et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon en avril 2025 ; ainsi que la rencontre entre le président Luong Cuong et le Premier ministre Christopher Luxon en marge du Sommet de l’APEC 2024 à Lima (Pérou) en novembre 2024.

Du côté néo-zélandais, on peut citer les visites au Vietnam du Gouverneur général Jerry Mateparae en août 2013 ; du Premier ministre John Key en juillet 2010 et en novembre 2015 ; de la Première ministre Jacinda Ardern en novembre 2017 et en novembre 2022 ; enfin, du Premier ministre Christopher Luxon en février 2025.

Des mécanismes bilatéraux solides

Le cadre de coopération bilatérale comprend plusieurs mécanismes clés : dialogue ministériel et politique; comités mixtes sur l’économie et le commerce ; dialogues sectoriels (agriculture, défense, mer…).

Les deux pays collaborent également étroitement dans les forums multilatéraux tels que l’ONU, l’OMC, l’APEC, l’ASEAN, ainsi que dans le cadre d’accords de libre-échange comme le CPTPP et le RCEP.

Un partenariat économique en plein essor

Le commerce bilatéral continue de progresser, atteignant 1,3 milliard de dollars en 2023 et 2024, avec un objectif ambitieux de 3 milliards de dollars vers 2026.

Le Vietnam exporte vers la Nouvelle-Zélande des produits électroniques, des chaussures, des fruits de mer… tandis que la Nouvelle-Zélande fournit au Vietnam des produits laitiers, du bois, des machines et équipements industriels.

Côté investissements : 57 projets néo-zélandais au Vietnam (208,6 millions de dollars), principalement dans l’immobilier, l’éducation, l’agriculture ; 12 projets vietnamiens en Nouvelle-Zélande (44 millions de dollars), dans la transformation industrielle et les services.

La Nouvelle-Zélande accorde également une aide publique au développement (APD) stable, avec un engagement de 26,7 millions de NZD pour la période 2021–2024, soutenant l’agriculture durable et la résilience climatique au Vietnam.

Coopération dans l’éducation et les échanges humains

L’éducation est un pilier important : la Nouvelle-Zélande accueille un nombre croissant d’étudiants vietnamiens, et offre chaque année 98 bourses à différents niveaux (secondaire, universitaire, post-universitaire).

Elle soutient également la formation en anglais pour les fonctionnaires vietnamiens depuis 1992, via le programme ELTO.

Une coopération parlementaire renforcée

Les relations interparlementaires se sont intensifiées depuis la signature d’un accord de coopération bilatérale en décembre 2016. De nombreuses délégations ont été échangées entre les deux Parlements, aussi bien en présentiel qu’en ligne.

Le Vietnam a mis en place un Groupe parlementaire d’amitié Vietnam – Nouvelle-Zélande, présidé par Nguyên Phuong Tuan.

Les deux parties coopèrent activement dans les forums interparlementaires tels que IPU (Union interparlementaire), AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN), APPF (Forum parlementaire Asie-Pacifique).

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee. Photo: VNA

Une visite aux retombées concrètes

La visite de Gerry Brownlee reflète l’estime que la Nouvelle-Zélande accorde au Vietnam sur la scène régionale et mondiale. Elle permettra de promouvoir l’échange d’expériences législatives et de supervision des politiques ; de renforcer les échanges entre commissions parlementaires ; d’impulser des initiatives telles que les rencontres de femmes parlementaires ou de jeunes députés ; de coordonner les positions sur des questions d’intérêt commun dans les forums internationaux.

Forte d’un demi-siècle de coopération fructueuse, la relation Vietnam – Nouvelle-Zélande s’apprête à entrer dans une nouvelle phase, plus stratégique, plus globale, et surtout plus bénéfique pour les deux peuples. -VNA/VI