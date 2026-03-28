Renforcement de la coopération entre Okayama (Japon) et des localités vietnamiennes

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, reçoit le gouverneur de la préfecture japonais d'Okayama, Ibaragi Ryuta. Photo: VNA

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu le 27 mars à Hanoï, le gouverneur de la préfecture japonais d'Okayama, Ibaragi Ryuta, en visite de travail au Vietnam.



Le Hoai Trung s'est félicité du développement vigoureux et de la confiance politique croissante au sein du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon. Il a hautement apprécié la coopération concrète entre Okayama et le Vietnam, illustrée par les investissements dynamiques des entreprises de la préfecture japonaise ces dernières années.



Remerciant les autorités locales pour leur soutien à la communauté des 13 000 Vietnamiens résidant à Okayama, le ministre a suggéré de renforcer davantage les échanges dans les secteurs de l'investissement et de la haute technologie.

À cette occasion, il a officiellement invité le gouverneur à envoyer une délégation de chefs d'entreprise au 2e Forum de coopération décentralisée Vietnam-Japon, prévu à Hue au troisième trimestre 2026.



Pour sa part, le gouverneur Ibaragi Ryuta a partagé la vision du ministre Le Hoai Trung et a réaffirmé sa volonté d'intensifier la collaboration avec des provinces vietnamiennes. Parmi ses priorités figurent le développement des ressources humaines, la promotion de l'investissement et l'étude de l'ouverture d'une ligne aérienne directe reliant Okayama au Vietnam.



De son côté, le gouverneur Ibaragi Ryuta a exprimé son accord avec les propositions du ministre Le Hoai Trung et a affirmé sa volonté de renforcer davantage les liens avec les localités vietnamiennes. Il a également partagé les orientations futures, mettant l’accent sur la coopération en matière de ressources humaines, la promotion des investissements et l’étude de l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Okayama et le Vietnam.



Le gouverneur a également salué l'assiduité et les contributions positives des travailleurs vietnamiens à la prospérité socio-économique de sa préfecture. Il a conclu en affirmant qu'Okayama est prête à accueillir davantage de main-d'œuvre vietnamienne au sein de ses entreprises dans un proche avenir. -VNA/VI