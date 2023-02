Renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Laos

Le 22 février, la délégation vietnamienne a été reçue par le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, le vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith. Le Hoai Trung a en outre un entretien avec Thongsavanh Phomvihane.

Le 22 février, la délégation vietnamienne a été reçue par le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Lors des rencontres, les hauts dirigeants lao ont déclaré se réjouir du développement des relations Vietnam-Laos. Ils ont souligné la nécessité pour les deux Commissions des relations extérieures de continuer à travailler en étroite collaboration, contribuant à la mise en œuvre réussie des Résolutions des Congrès des deux Partis et des accords entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et accordait une priorité absolue au développement de ses relations spéciales avec le Laos. Il a déclaré se réjouir de l’approfondissement de la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans divers domaines, contribuant à la garantie de la stabilité et au développement de chaque pays.

Lors de leur entretien, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV et son homologue du PPRL se sont informés de la situation de chaque Parti et de chaque pays. Ils ont également discuté de la situation internationale et de la coopération entre leurs Commissions.