Renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Fonds international de développement agricole

L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Phuong Anh, a officiellement présenté ses lettres de créance au président du Fonds international de développement agricole (FIDA), assumant désormais ses fonctions de représentante permanente du Vietnam auprès de cette organisation internationale.

L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Phuong Anh (au centre), a officiellement présenté ses lettres de créance au président du Fonds international de développement agricole (FIDA), assumant désormais ses fonctions de représentante permanente du Vietnam auprès de cette organisation internationale. Photo : VNA

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Lors de la cérémonie tenue le 15 juin au siège du FIDA à Rome, l’ambassadrice Nguyên Phuong Anh a exprimé son honneur d’assumer cette mission. Elle a affirmé que le Vietnam accorde une importance particulière au rôle du FIDA dans la promotion d’une transformation agricole inclusive, la garantie de la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience climatique et le soutien aux moyens de subsistance durables des populations rurales.



La diplomate a souligné que le FIDA demeure un partenaire de développement fiable et de longue date, ayant apporté des contributions concrètes à la réduction de la pauvreté, au développement agricole et rural ainsi qu'à l'adaptation climatique au Vietnam. Pour la période à venir, le Vietnam souhaite poursuivre une coordination étroite avec le FIDA pour l'élaboration du Programme stratégique national 2026-2030, tout en intensifiant la coopération dans l'agriculture verte et intelligente face au climat. Il s'agit également de développer des chaînes de valeur agricoles pérennes, de stimuler l'innovation, la transformation numérique rurale et le développement inclusif, en ciblant les femmes, les jeunes, les minorités ethniques et les communautés vulnérables.



L’ambassadrice a salué le soutien du FIDA aux projets en cours et futurs, tout en appelant le Fonds à continuer de mobiliser des ressources financières concessionnelles, des aides non remboursables ainsi que des mécanismes de cofinancement, afin de renforcer l’efficacité de cette coopération bilatérale.



Pour sa part, le président du FIDA a salué la coopération fructueuse établie depuis plus de trente ans entre son institution et le Vietnam. Il a précisé que le portefeuille de coopération a directement bénéficié à plus de 1,4 million de foyers ruraux via 18 projets, représentant un investissement total d'environ 857 millions de dollars, dont le financement du FIDA s'élève à 520 millions de dollars. Il a noté les succès des projets achevés, tels que le soutien aux entreprises rurales à Bac Kan et Cao Bang, qui a atteint un taux de réduction de la pauvreté de 38,62 %, dépassant l'objectif initial de 25 %.



Le président du FIDA a également passé en revue les projets en cours, notamment le développement de chaînes de valeur agricoles intelligentes à Bến Tre et Trà Vinh, les initiatives de réduction des émissions dans les Hauts Plateaux du Centre et le littoral du Centre méridional, ainsi que les projets d’infrastructures hydrauliques à Thanh Hóa et Nghệ An. Il a réaffirmé que le FIDA attache une grande importance à son partenariat avec le Vietnam, saluant le rôle actif et responsable du pays, notamment sa participation aux cycles de reconstitution des ressources. Le Fonds s’est dit prêt à accompagner le Vietnam dans l’utilisation des ressources du cycle FIDA13.



Enfin, l’ambassadrice Nguyên Phuong Anh a affirmé qu’elle s’engageait à renforcer ce pont diplomatique, ouvrant une nouvelle phase de coopération stratégique répondant aux priorités de développement du Vietnam.- VNA/VI