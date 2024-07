Renforcement de la coopération entre le PCV et le CNDD-FDD du Burundi

Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, et Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), parti au pouvoir au Burundi. Photo: VNA

Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, a reçu le 29 juillet à Hanoï, Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), parti au pouvoir au Burundi, qui est actuellement en visite de travail au Vietnam.



Révérien Ndikuriyo a transmis les sincères condoléances des dirigeants du CNDD-FDD et du gouvernement du Burundi aux dirigeants du PCV et de l'État du Vietnam pour le décès du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong. Il a hautement apprécié les contributions importantes du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la cause révolutionnaire du peuple vietnamien et des peuples progressistes du monde.



Il a également salué les grandes et significatives réalisations du Vietnam en près de 40 ans de Renouveau sous la direction du PCV, souhaitant développer des relations amicales et de coopération avec le PCV, créant ainsi une base favorable au renforcement de la coopération entre le Burundi et le Vietnam.



Remerciant le CNDD-FDD, le gouvernement et le peuple du Burundi pour leurs condoléances, Le Hoai Trung a félicité le Burundi pour ses réalisations sous la direction du CNDD-FDD.



Il a affirmé que le Vietnam et ses pays amis traditionnels d'Afrique, dont le Burundi, partageaient de nombreuses similitudes dans la lutte pour la libération nationale et le développement national, ce qui constituait une condition favorable à l'approfondissement de leur amitié et de leur coopération substantielle. Il a souligné que le développement des relations entre le PCV et le CNDD-FDD contribuerait à l'élargissement des relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines politique, économique, commercial et des échanges entre les peuples.



Il a proposé que le gouvernement burundais crée des conditions favorables pour que le groupe vietnamien Viettel puisse opérer de manière stable au Burundi, devenant ainsi un modèle pour les entreprises vietnamiennes souhaitant développer leurs activités au Burundi et sur le marché africain.





Les deux parties ont convenu de promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays, en augmentant les échanges de délégations de haut niveau, en partageant des expériences dans l’édification du Parti et le développement national, en poursuivant la collaboration et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en créant des conditions favorables aux activités commerciales et aux études de marché, et en organisant des activités d'échanges culturels, sportifs et touristiques pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025.-VNA/VI