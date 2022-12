Renforcement de la coopération entre la VNA et le Parti du travail du Méxique

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, a exprimé le souhait que le contenu de la coopération entre la VNA et le Parti du travail du Méxique (PT) soit ajouté à l'agenda de coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PT dans les temps à venir pour booster les relations et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et le secrétaire général du PT Alberto Anaya Guitiérrez. Photo : VNA

Lors d'une séance de travail avec le secrétaire général du PT Alberto Anaya Guitiérrez le 30 novembre à Hanoï, Mme Vu Viet Trang a souligné que la visite du dirigeant du PT et la séance de travail avec la VNA ont montré les sentiments étroits et profonds entre la VNA et le PT.



Elle a remercié le PT d'avoir toujours soutenu les correspondants résidents de VNA pour aider l'agence à remplir sa tâche de rapporter la situation mexicaine aux dirigeants du Parti et de l'État, ainsi qu'au peuple vietnamien.



En tant qu'agence de presse officielle du Vietnam, la VNA s'est engagée à contribuer activement aux relations entre les deux nations dans les temps à venir, a déclaré Mme Vu Viet Trang.

Alberto Anaya Guitiérrez, pour sa part, a exprimé sa joie de visiter et de travailler à nouveau avec le Vietnam et la VNA après trois ans de perturbations dues aux impacts de la pandémie de COVID-19.



Il a déclaré qu'avec les technologies et techniques modernes, la VNA a bien accompli sa tâche de fournir pleinement et rapidement des informations sur le Vietnam aux amis étrangers ainsi que des nouvelles au peuple vietnamien et aux dirigeants à tous les niveaux, en particulier pendant la pandémie. Le dirigeant du PT a également souhaité que la VNA se développe davantage à l'avenir.



La VNA et le PT ont signé un protocole d'accord sur la coopération le 28 novembre 2010 avec trois contenus principaux, notamment la coordination des informations sur les activités de PT au Mexique et en Amérique latine ainsi que la vulgarisation des images du Vietnam et de son peuple ; l'impression et la publication de Vietnam Illustré au Mexique, et la formation des reporters et éditeurs de VNA au Mexique, qui ont été inclus dans le plan conjoint élaboré et signé par le PCV et le PT pour la période 2010-2015.



En 2012, le PT a offert à la VNA une statue en bronze du président Ho Chi Minh, créée par le sculpteur mexicain Pedro Ramirez Ponzanell.



Les dirigeants de la VNA et du PT se sont également régulièrement rendus visite mutuellement dans le cadre de la coopération entre les deux Parties et États.