Renforcement de la coopération culturelle Vietnam–Laos à travers la langue vietnamienne

La capitale lao, Vientiane, a vibré le 17 juin au rythme de la langue vietnamienne lors du concours « Futurs ambassadeurs de la langue vietnamienne », une initiative conjointe de l’ambassade du Vietnam au Laos et de l’Association des Vietnamiens de Vientiane.

Remise du 3e prix à l'équipe gagnante du concours. Photo: VNA

Cet événement, inscrit dans le cadre de la Journée de la langue vietnamienne à l’étranger (8 septembre), était destiné aux cadres des ministères, secteurs et institutions lao, ainsi qu’aux membres de la communauté vietnamienne résidant au Laos.​

La cérémonie a été honorée par la présence de hautes personnalités, dont le vice-ministre lao de l’Éducation et des Sports, Kingmone Phommahaxay, des responsables lao, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam.​

Pour cette deuxième édition, neuf équipes ont participé, représentant des institutions prestigieuses telles que l’Académie nationale de politique et d’administration publique, l’École d’administration publique et de politique de Vientiane, ainsi que les centres de langue des ministères lao de l’Éducation et des Sports, de la Sécurité publique et de la Défense, sans oublier l’Association des Vietnamiens de Vientiane, entre autres.

​L'événement a marqué une étape significative par l'amélioration de la qualité des épreuves et la participation active de cadres et d'enseignants lao, prouvant que l'apprentissage du vietnamien dépasse désormais le cadre purement académique pour se propager au sein des administrations lao. Les candidats se sont affrontés à travers des épreuves linguistiques et des présentations sur l'histoire, la culture et les relations fraternelles unissant les deux pays, démontrant une préparation méticuleuse et une affection sincère pour le pays voisin.

Dans son allocution, l’ambassadeur Nguyen Minh Tam a souligné que la langue constitue le lien le plus durable entre les peuples. Dans le cadre des relations bilatérales, le vietnamien n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un pont reliant les émotions, les cultures, les connaissances et la coopération entre les deux nations.​

Selon le diplomate, chaque cadre lao maîtrisant le vietnamien agit comme un véritable messager contribuant à renforcer la compréhension et la confiance entre le Vietnam et le Laos.

L'ambassade du Vietnam au Laos a réitéré son engagement à faire du soutien à l'enseignement du vietnamien un axe prioritaire de sa diplomatie culturelle et éducative. Cette volonté se traduit par la fourniture régulière de manuels, de matériels pédagogiques et l'organisation de séminaires d'échange en collaboration avec les autorités lao.

​Les représentants des équipes lao ont, pour leur part, exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour cette opportunité d’échange, d’apprentissage et de perfectionnement linguistique, affirmant leur volonté d’utiliser ces compétences dans leur travail et leur vie quotidienne.

Organisé en réponse à la Journée de célébration de la langue vietnamienne 2026 parmi les communautés vietnamiennes d'outre-mer, le concours a contribué à promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération éducative tout en renforçant davantage l'amitié de longue date et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.

Le succès de ce concours confirme le rayonnement croissant de la langue vietnamienne au Laos et témoigne de l’intérêt grandissant des institutions et autorités lao pour son apprentissage. -VNA/VI

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