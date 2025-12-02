Renforcement de l'efficacité du partenariat intégral Vietnam-Brunei

Le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, et le sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, ont convenu, ce lundi 1ᵉʳ décembre à Hanoï, d’approfondir le partenariat intégral entre les deux nations, en visant notamment à doubler rapidement le volume des échanges commerciaux bilatéraux.

Lors de l’entretien tenu au Palais présidentiel à Hanoï, qui a suivi la cérémonie d’accueil officiel marquant la visite d’État du sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah au Vietnam, du 30 novembre au 2 décembre, les deux dirigeants ont salué la dynamique positive des relations bilatérales, élevées au rang de partenariat intégral en 2019.

Le chef de l’État vietnamien a souligné que cette visite insufflait un nouvel élan à la coopération bilatérale, la rendant plus substantielle et efficace au bénéfice de la prospérité des deux peuples.

De son côté, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et a présenté ses condoléances aux populations du Centre du Vietnam récemment touchées par des inondations.

Sur le plan économique, les deux parties se sont félicitées d’avoir atteint l’objectif de 500 millions de dollars d’échanges commerciaux en 2025. Déterminés à exploiter pleinement le potentiel existant, Hanoï et Bandar Seri Begawan se sont engagés à intensifier la promotion du commerce et de l’investissement pour doubler ce chiffre dans les meilleurs délais.

Le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, et le sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah. Photo: VNA

Les discussions ont mis l’accent sur de nouveaux moteurs de croissance, tels que l’économie numérique, la transition verte et l’économie circulaire. Le Vietnam a encouragé les investisseurs brunéiens à participer au développement de son centre financier international et de ses infrastructures, tandis que le Brunei a accepté de partager son expertise dans l’industrie halal, en envisageant une reconnaissance mutuelle des certifications et la production de biens halal au Vietnam.

Dans le secteur énergétique, pilier traditionnel de la coopération, les deux dirigeants ont convenu de faciliter les opérations des entreprises pétrogazières respectives dans les eaux de l’autre pays.

La coopération en matière de défense et de sécurité, qualifiée de point fort des relations bilatérales, sera renforcée. Face aux défis sécuritaires non traditionnels, les deux pays ont décidé d’intensifier le partage d’informations et la collaboration pour lutter contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la cybercriminalité et le blanchiment d’argent. Le volet maritime a fait l’objet d’une attention particulière, avec la signature de mémorandums d’entente sur la pêche et l’établissement d’une ligne directe pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Abordant les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont réitéré leur engagement à renforcer la solidarité et la centralité de l’ASEAN. Concernant la Mer Orientale

,

ils ont réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation, appelant au règlement pacifique des différends, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le sultan a par ailleurs assuré le Vietnam de son soutien pour la présidence du CPTPP en 2026 et l’accueil de l’APEC en 2027.

Le sultan a invité le président Luong Cuong à effectuer une visite d’État au Brunei à une date convenue, tandis que le président vietnamien a invité le sultan à participer à l’APEC 2027 au Vietnam.

À l’issue de l’entretien, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe et signé trois documents de coopération stratégique. -VNA