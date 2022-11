Renforcement de l'amitié entre Hanoï et La Havane (Cuba)

Une délégation de haut niveau de Hanoï conduite par Nguyen Thi Tuyen, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du PCV de Hanoï, effectue une visite de travail à Cuba depuis le 19 novembre.



La délégation a rendu une visite de courtoisie à Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti communiste de Cuba (PCC).



Lors de la rencontre, Nguyen Thi Tuyen a souligné que le Vietnam appréciait le soutien précieux et opportun de Cuba dans la réponse à la pandémie de COVID-19. Elle a affirmé que le Vietnam était toujours ferme dans sa position de consolidation et de renforcement constants de l'amitié et de la solidarité spéciales entre le PCV et le PCC ainsi qu'entre les deux peuples.



La délégation vietnamienne a également eu un entretien avec des représentants du Comité municipal du PCC de La Havane. Les deux parties ont discuté d'orientations et de mesures pour continuer à promouvoir et améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux capitales dans des domaines potentiels tels que la santé, l'agriculture, le commerce et la culture, l'éducation,…



Luis Antonio Torres Iríbar, membre du Comité central du PCC, premier secrétaire du Comité du PCC de La Havane, et Nguyen Thi Tuyen, ont également convenu d'envisager la signature d'un protocole d'accord entre Hanoï et La Havane en 2023.

La délégation de Hanoï au parc Ho Chi Minh à La Havane. Photo: VNA





A cette occasion, Hanoï a remis symboliquement 2.000 tonnes de riz à La Havane. Les agences compétentes de Hanoï mettent en place des procédures pour les livrer dans les plus brefs délais.

Durant son séjour, la délégation de Hanoï a également travaillé avec de hauts représentants du PCC et d’organisations cubaines. -VNA/VI