Rendez-vous au Festival International de Yoga - Da Nang 2022

Le Festival international de yoga - Da Nang 2022 a eu lieu les 11 et 12 juin au parc Bien Dong ("Mer Orientale") dans le district de Son Tra, ville balnéaire de Da Nang.

Ce festival visait à présenter les bienfaits du yoga sur la santé, à encourager la pratique de sports, à promouvoir auprès des touristes nationaux et internationaux l'image dynamique et hospitalière de la terre et des habitants de Da Nang, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et l’Inde, a affirmé Nguyen Ngoc Binh, président de l’Union des organisations d’amitié de la ville.

Pendant deux jours, de nombreuses activités ont été organisées, notamment les performances artistiques de yoga, une démonstration de yoga réunissant plus de 1.500 yoguistes, des stands sur les relations d’amitié entre le Vietnam et l’Inde et des produits touristiques connus de Da Nang.

Organisé par l'Union des organisations d'amitié de Da Nang, l’ambassade de l’Inde à Hanoï et d’autres unités, ce festival fait partie dans le cadre de la série d'événements et d'activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 15e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Inde, et la 8e Journée internationale du yoga (21 juin), a précisé Nguyen Ngoc Binh.

Au cours des 50 années dernières, des relations Vietnam-Inde ont enregistré des développements notables dans tous les domaines. À Da Nang, l'Union des organisations d'amitié de Da Nang et l’Association d’amitié Vietnam-Inde de la ville ont tenu de nombreuses activités intéressantes réunissant des milliers de participants, ce contribuant à intensifier l’amitié et la coopération entre les deux pays, en particulier le festival international annuel de yoga, le festival du film indien au Vietnam, des performances artistiques et échanges culturels, etc.