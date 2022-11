Rencontre entre les Premiers ministres vietnamien et chinois à Phnom Penh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu vendredi à Phnom Penh du Cambodge, une entrevue avec son homologue chinois Li Keqiang.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue chinoise Li Keqiang. Photo : VNA

Il l’a félicité pour le succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Pour le Vietnam, le développement du partenariat stratégique intégral avec la Chine est toujours une priorité absolue, a-t-il déclaré.

La Chine soutient le Vietnam dans l’édification d’une économie indépendante, autonome et intégrée au monde, lui a répondu Li Keqiang.

Les deux Premiers ministres se sont enfin engagés à concrétiser la Déclaration commune sur le renforcement et l’approfondissement du partenariat stratégique intégral, publiée lors de la récente visite du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong en Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré de promouvoir un développement équilibré du commerce, en particulier en maintenant un commerce fluide aux frontières, en créant des conditions favorables pour que les produits agricoles vietnamiens soient exportés vers la Chine.

Le Premier ministre vietnamien a également suggéré que les deux parties renforcent l'échange d'expériences en matière de régulation macroéconomique, améliorent le niveau de coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte, la formation et le développement des ressources humaines, la promotion de l'industrialisation et de la modernisation, la réponse efficace aux défis émergents tels que la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau, le changement climatique, etc.

Le Premier ministre Li Keqiang a également suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans le maintien des chaînes d'approvisionnement et de production, mettant en jeu les avantages de chaque partie pour se développer conjointement afin d'exploiter le marché mondial.

La Chine est prête à créer des conditions favorables pour que les étudiants vietnamiens retournent en Chine et reprennent les vols commerciaux entre les deux parties, a-t-il déclaré.

Les deux Premiers ministres ont souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale ; convenu de gérer de manière satisfaisante les désaccords sur la base de l'égalité et de la coopération, de continuer à bien promouvoir les mécanismes de négociation sur la délimitation et la coopération maritime ; mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en mer orientale (DOC), en s'efforçant d'élaborer un code de conduite en Mer Orientale (COC) qui soit substantiel, efficace, efficient et approprié au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, contribuant à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable en Mer Orientale et dans la région. - VNA/VI