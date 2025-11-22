Rencontre entre le secrétaire général To Lam et le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le secrétaire général To Lam a salué et hautement apprécié la signification de cette visite au Vietnam du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik, exprimant sa conviction que cette visite sera couronnée de succès et contribuera de manière importante à promouvoir davantage la coopération entre les deux organes législatifs, tout en établissant un cadre juridique pour une coopération stable, globale et durable entre le Vietnam et la République de Corée dans tous les domaines.



Le secrétaire général To Lam a souhaité que les organes législatifs des deux pays continuent de jouer un rôle moteur dans le renforcement de la coopération économique, multiplient les activités d’échanges parlementaires et contribuent à approfondir la confiance politique ainsi que les relations entre les députés des deux pays.



Il a proposé d’échanger régulièrement des délégations afin de consolider la coopération globale et de partager opportunément leurs points de vue sur la coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales, approfondissant ainsi le partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée.



Saluant la coordination entre les deux Assemblées nationales dans la supervision de la mise en œuvre des accords conclus entre les gouvernements, le secrétaire général To Lam a proposé que la République de Corée soutienne l’intégration plus profonde des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes, contribuant à atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030, de manière équilibrée et durable.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam (à droite), et le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won Shik, en visite officielle au Vietnam. Photo: VNA



De son côté, le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik, a affirmé que la République de Corée accompagnera le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.



Il s’est réjoui du développement remarquable des relations bilatérales dans tous les domaines depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, en particulier depuis l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global. Il a souligné que le commerce bilatéral a été multiplié par 170, tandis que les échanges entre les peuples ont été multipliés par 2.500, atteignant 5 millions de visites croisées en 2024.



Woo Won Shik a pleinement souscrit aux orientations du secrétaire général To Lam, affirmant que la République de Corée attache de l’importance au Partenariat stratégique global avec le Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique étrangère régionale. Il a réaffirmé que son pays soutiendra le Vietnam dans l’organisation réussie de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027.-VNA/VI