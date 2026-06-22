Rencontre entre le ministre vietnamien de la Défense et le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis

Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu le 22 juin à Hanoï le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, actuellement en visite de travail au Vietnam.

Rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, et le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: qdnd.vn

Lors de cette rencontre, le général Phan Van Giang a chaleureusement félicité Hung Cao pour sa récente nomination, exprimant sa conviction que ce dernier servira de passerelle stratégique pour dynamiser les relations entre les deux pays et renforcer les liens entre leurs ministères de la Défense.

Le général Phan Van Giang a dressé un bilan positif de la coopération bilatérale en matière de défense, soulignant qu’elle s’inscrit de manière concrète et efficace dans le cadre des relations diplomatiques globales entre les deux pays. Cette coopération s’est notamment traduite par des échanges réguliers de délégations, y compris de haut niveau, ainsi que dans des domaines tels que la formation, le maintien de la paix de l’ONU, la cybersécurité, la médecine militaire et l’aide humanitaire.

Fort de ces acquis, le ministre a plaidé pour une mise en œuvre efficace des documents et accords signés, en mettant l'accent sur l’échange de délégations, la formation, la sécurité maritime, l'industrie de défense et la coopération militaire.

Le général a également souligné la nécessité de prioriser la coopération dans la réparation des conséquences de la guerre, dans l’esprit de « laisser de côté le passé pour se tourner vers l’avenir ». S’appuyant sur le protocole d’accord signé en octobre 2025 dans ce domaine, il a exhorté la partie américaine à concrétiser ses engagements financiers, notamment par le versement de 130 millions de dollars supplémentaires destinés au projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Biên Hoa. L’objectif est d’achever ce chantier avant 2030 afin de garantir un environnement sain aux populations locales.

Affirmant que le ministère vietnamien de la Défense coopérerait étroitement et créerait les conditions les plus favorables à la recherche des soldats américains portés disparus au combat (MIA), il a sollicité l'aide des États-Unis pour le partage d'informations, de documents et d'objets relatifs aux soldats vietnamiens ayant participé à la guerre, l'identification des soldats tombés, notamment par le partage d'archives et le renforcement des capacités d'analyse ADN. Cette aide contribuera ainsi à la mise en œuvre efficace de la "Campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des soldats tombés au combat», lancée par le gouvernement vietnamien".

Le vice-Premier ministre vietnamien a exprimé sa confiance dans la capacité de Hung Cao à poursuivre ses efforts pour promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans le domaine de la sécurité maritime. Il a également salué la participation des responsables et entreprises de défense américaines à la 3e Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï.

Pour sa part, le sous-secrétaire à la Marine, Hung Cao, a exprimé sa haute considération pour la coopération vietnamo-américaine en matière de défense, en particulier dans le domaine maritime. Il a exprimé l’espoir que les deux parties continueront à renforcer leur coordination et à promouvoir leur coopération, contribuant ainsi à approfondir leurs relations dans le domaine de la défense, et plus largement entre les deux pays. -VNA/VI