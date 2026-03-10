Rencontre du Têt pour les travailleurs vietnamiens à Ioannina en Grèce

L’ambassadrice Pham Thi Thu Huong remet le 11e Prix national de l’information pour l'étranger aux amis grecs. Photo : VNA

L’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a récemment effectué une visite de travail à l’entreprise Nitsiakos, dans la ville d’Ioannina, et a participé à une rencontre à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) organisée pour les travailleurs vietnamiens.

L’événement a réuni plus de 200 personnes, dont des travailleurs vietnamiens, des dirigeants et des amis grecs de l’entreprise Nitsiakos. Nitsiakos est l’une des plus grandes sociétés grecques dans le secteur de l’élevage et de la transformation de la viande et de la volaille, employant actuellement environ 130 travailleurs vietnamiens.

Lors de la rencontre, l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a remercié la direction de l’entreprise pour l’attention portée aux conditions de travail et à la vie quotidienne des travailleurs vietnamiens. Elle a souligné que cette rencontre permettait aux travailleurs de ressentir la chaleur de la communauté et d’atténuer la nostalgie du pays ancestral.

Elle a également affirmé que l’ambassade du Vietnam en Grèce continuerait de veiller à la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs vietnamiens, tout en renforçant les liens entre les entreprises des deux pays afin de favoriser l’emploi de travailleurs qualifiés vietnamiens en Grèce.

L'ambassadrice Pham Thi Thu Huong et des représentants participant au programme « Printemps au pays natal » à l'occasion du Nouvel An du Cheval 2026. Photo : VNA

De son côté, le président de l’entreprise, Konstantinos Nitsiakos, a salué les qualités des travailleurs vietnamiens, notamment leur diligence, leur capacité d’adaptation et leur sens des responsabilités. L’entreprise garantit leurs droits conformément à la législation et leur offre de bonnes conditions de vie, notamment un logement gratuit, des espaces de cuisine et de restauration, ainsi que des aides alimentaires et des bons d’achat.

La société accorde également une attention particulière à la vie sociale et spirituelle des travailleurs en organisant régulièrement des activités sportives et culturelles.

Cette rencontre du Têt, organisée pour la première fois par l’entreprise, a été soigneusement préparée. Un restaurant vietnamien d’Athènes a été invité à préparer des plats traditionnels tels que le gâteau du riz, les nems ou la soupe de pousses de bambou, contribuant à créer une atmosphère festive et conviviale entre travailleurs vietnamiens et amis grecs. -VNA/VI