Rencontre des Premiers ministres du Vietnam et du Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu lundi 22 avril une séance de travail avec son homologue lao Sonexay Siphandone, à l’occasion de son arrivée à Hanoï pour participer au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024).

Pham Minh Chinh a adressé ses voeux à Sonexay Siphandone à l'occasion du Nouvel An lao Bunpimay, et lui a exprimé sa gratitude pour sa participation et son discours lors du Forum sur l'avenir de l'ASEAN.

De son côté, Sonexay Siphandone a salué le Forum comme un événement significatif, avec la participation de représentants gouvernementaux, universitaires et chercheurs du monde entier. Cela démontre également les contributions actives et pratiques du Vietnam à la Communauté de l'ASEAN, contribuant à accroître son rôle et sa position dans la région et à l'échelle internationale.

Les deux Premiers ministres ont estimé que les relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer de manière constructive et efficace dans divers domaines, y compris la politique, la défense, la sécurité, l'économie, le commerce et l'investissement.

Ils ont discuté des mesures visant à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et ceux de la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Les deux leaders ont convenu de renforcer les visites et les contacts de haut niveau, de mettre en œuvre les accords entre les deux gouvernements et d'intensifier leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Ils ont insisté sur la nécessité d'améliorer la connectivité entre les deux économies, notamment dans les domaines de la finance, des infrastructures de transport, de l'énergie, des télécommunications et du tourisme, de se soutenir dans le développement d'une économie indépendante et autonome, tout en favorisant une intégration internationale profonde, active et efficace, de travailler ensemble pour résoudre les problèmes, créant un climat favorable pour les entreprises vietnamiennes investissant et faisant des affaires au Laos, et de mettre en œuvre efficacement les protocoles et projets de coopération dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines.



Ils ont convenu de collaborer étroitement et de se soutenir dans les forums régionaux et internationaux, tels que les Nations unies, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), et dans les mécanismes de la sous-région du Mékong.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré que le Vietnam continuerait à soutenir et à aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales en 2024, y compris la présidence de l'ASEAN. -VNA/VI