Dans l’après-midi du 6 février, au siège du Parti du peuple cambodgien (PPC), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, le président du PPC, Hun Sen, et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) , Thongloun Sisoulith, ont coprésidé la Rencontre des dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Ont également pris part à cette rencontre les Premiers ministres des trois pays, les présidents de l’Assemblée nationale du Vietnam et du Cambodge.

Les dirigeants des trois Partis ont souligné que cette rencontre se tenait dans un contexte favorable, constituant une base importante pour renforcer les échanges stratégiques, consolider la confiance politique et définir les grandes orientations de la coopération entre les trois Partis et les trois pays dans une nouvelle phase de développement.

Ils ont convenu que les relations politiques et diplomatiques continuaient de jouer un rôle central et d’orientation générale pour la coopération trilatérale. La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier essentiel. Les trois pays ont notamment organisé avec succès la rencontre annuelle des ministres de la Défense ainsi qu’un exercice conjoint de recherche et de sauvetage au Laos.

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement a connu des évolutions positives, avec un taux de croissance du PIB atteignant 8,02 % pour le Vietnam, environ 6,3 % pour le Cambodge et 4,2 % pour le Laos. Les échanges entre les peuples, la coopération décentralisée et la communication sur les relations d’amitié et de solidarité entre les trois pays ont été renforcés. Les trois pays ont également organisé avec succès le Festival de la jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos 2025 dans la province de Quang Ngai.

Face à une situation mondiale et régionale marquée par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, à la concurrence stratégique entre les grandes puissances, aux difficultés économiques et aux défis sécuritaires non traditionnels, les dirigeants des trois Partis ont convenu de maintenir des consultations régulières et une coordination étroite afin de protéger les intérêts légitimes de chaque pays.

Sur cette base, les dirigeants ont décidé de maintenir régulièrement les mécanismes de rencontres entre les dirigeants des trois Partis, des trois gouvernements, des trois Assemblées nationales, ainsi qu’entre les ministres de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères, et d’autres mécanismes trilatéraux. Ils ont réaffirmé le principe de ne permettre à aucun individu ni organisation d’utiliser le territoire de l’un des pays pour porter atteinte à la sécurité des autres, de renforcer la coordination dans la gestion et la protection des frontières communes, et d’intensifier la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et la criminalité liée aux hautes technologies.

En matière d’économie, de commerce et d’investissement, les trois parties ont convenu de créer des avancées majeures dans l’intégration économique, le développement des infrastructures et la participation aux chaînes d’approvisionnement, en valorisant les complémentarités entre les trois économies. Les domaines prioritaires incluent les institutions, la finance, les infrastructures de transport, la logistique, l’énergie, les télécommunications et le tourisme, ainsi que la mise en place de chaînes de production et de consommation intégrées.

Elles se sont engagées à mettre en œuvre efficacement les accords signés, à améliorer les politiques favorables au commerce, notamment dans les zones frontalières, à faciliter la circulation des biens, des services et des investissements, et à encourager les entreprises des trois pays à élargir leurs investissements dans l’innovation, la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agriculture, la haute technologie, la transformation industrielle, le développement vert, l’économie numérique et le tourisme.

Afin de se soutenir mutuellement dans l’amélioration de la qualité des ressources humaines, les dirigeants des trois Partis ont réaffirmé leur engagement à renforcer durablement la coopération en matière d’éducation et de formation. Ils ont convenu de créer les conditions les plus favorables possibles, notamment par la réforme des programmes de bourses gouvernementales, l’octroi de bourses et la réduction ou l’exonération des frais de scolarité pour des étudiants ; de renforcer les échanges d’enseignants et d’étudiants entre les universités de premier plan des trois pays, et de coopérer dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Lors de la rencontre, les trois dirigeants ont également échangé sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun. Ils ont aussi convenu d’organiser la 5ᵉ Rencontre des dirigeants des trois Partis en 2027 au Laos. - VNA/VI