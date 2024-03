La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a présidé le 6 mars à Bac Ninh, une rencontre des ambassadrices et représentantes d’organisations internationales au Vietnam, à l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars).

La rencontre entre la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et les ambassadrices et représentantes d’organisations internationales au Vietnam. Photo: VNA

Appréciant le rôle actif des ambassadrices et représentantes d’organisations internationales au Vietnam, Vo Thi Anh Xuan a déclaré les remercier d’avoir contribué à la promotion de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et d’autres pays et des organisations internationales. Elle leur a proposé de continuer à accompagner, coopérer et soutenir le Vietnam dans une reprise socio-économique rapide et durable, dans son œuvre de renouveau et d’intégration internationale, contribuant activement à la mise en œuvre des objectifs des Nations Unies, notamment ceux en matière de promotion de l’égalité des sexes.

Au nom des dirigeants du Vietnam, la vice-présidente a adressé aux ambassadrices et représentantes d’organisations internationales au Vietnam ses meilleurs vœux à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Au nom des ambassadrices et représentantes d’organisations internationales au Vietnam, l’ambassadrice du Timor Leste, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves a déclaré que la Journée internationale de la femme , le 8 mars, était l'occasion de revoir la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux en matière d'autonomisation des femmes et des filles ainsi que le chemin à parcourir.

Le Vietnam est un exemple dans la promotion de l’égalité des sexes, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, a souligné Mme Alves.

Le Vietnam a adopté de nombreuses politiques pour garantir les droits, améliorer la position et promouvoir le rôle des femmes. Les femmes vietnamiennes sont présentes dans tous les domaines de l'économie et contribuent activement au développement du pays, a-t-elle ajouté. -VNA/VI