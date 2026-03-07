Rencontre d'électeurs de Phu Tho avant les élections législatives

La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, a rencontré le 6 mars des électeurs de la circonscription n°5 dans la province septentrionale de Phu Tho, dans le cadre des élections à l’Assemblée nationale pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, a rencontré le 6 mars des électeurs de la circonscription n°5 dans la province de Phu Tho (Nord), dans le cadre des élections législatives pour le mandat 2026-2031, prévue le 15 mars prochain.

La rencontre s’est tenue au siège du Comité populaire du quartier de Hoa Binh, commune de Luong Son, avec une connexion en ligne vers plusieurs communes de la province. Plusieurs autres candidats ont participé à cet échange, dont Nguyen Cao Son, vice-président de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam ; Bui Thi Kim Tuyen, rectrice de l’École politique de Phu Tho ; Ngo Minh Trong, directeur de la société Tan Truong Son.

Après la présentation des biographies des candidats par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Phu Tho, chacun d’eux a exposé son programme d’action s’il était élu député de la 16e législature, avant d’écouter les avis et les propositions des électeurs.

Bui Thi Minh Hoai s’est déclarée honorée d’avoir été désignée candidate dans la province de Phu Tho, une terre riche en traditions révolutionnaires et en diversité culturelle. Elle a affirmé que, si elle était élue, elle s’efforcerait d’assumer pleinement les responsabilités d’un député élu par le peuple, de rester proche des citoyens, de participer activement aux sessions de l’Assemblée nationale et de transmettre fidèlement les aspirations des électeurs aux autorités compétentes.

Les électeurs ont exprimé l’espoir que les futurs députés continueront de représenter les intérêts de la population et proposeront des politiques adaptées aux réalités locales, notamment en matière de foncier, de développement des zones ethniques et reculées, de réduction durable de la pauvreté, de protection de l’environnement, d’amélioration des services de santé et d’éducation, ainsi que de formation professionnelle pour les jeunes issus des minorités ethniques.

Les responsables provinciaux ont souligné que ces rencontres constituent une étape importante du processus électoral, permettant aux électeurs de mieux connaître les candidats et de choisir des représentants dignes de porter la voix du peuple à l’Assemblée nationale. -VNA/VI