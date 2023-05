Rencontre à Paris à l'occasion des 50 ans de la signature des Accords de Paris de 1973

L' Association des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé, le 13 mai à Paris, une rencontre et une exposition de photos pour fêter le 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973-27 janvier 2023).S'exprimant lors de l’événement, Vuong Huu Nhan, président de l' UGVF , a déclaré que l'objectif de la rencontre était de partager les souvenirs d'une période héroïque au siège de l'association, un endroit important dans l'histoire des négociations qui conduisirent à la signature des Accords de Paris, il y a 50 ans. Pendant de nombreuses années avant la signature de ces accords, le siège de l’association fut un lieu stratégique où naquirent toutes les activités de lutte pour la paix et la solidarité avec le Vietnam.Devant des amis français ayant soutenu le Vietnam, M. Nhan a rappelé le fonctionnement de l'association, précisant que ce siège avait été acheté en 1970 grâce aux contributions de milliers de membres et sympathisants du Vietnam. Les deux délégations de négociation vietnamiennes se rendirent régulièrement à l'UGVF pour échanger des informations sur la situation du pays et le déroulement de la Conférence de Paris, et pour élaborer les prochains plans d'action.Ici aussi, Xuan Thuy et Mme Nguyen Thi Binh et les membres des deux délégations vinrent le 28 janvier 1973, un jour après la signature des accords, féliciter et remercier la communauté vietnamienne pour leurs contributions à la victoire commune du pays.M. Nhan a ajouté qu'à l'occasion de la rencontre, l'UGVF a organisé une exposition dans le but d'apporter une contribution concrète à la transmission du rôle historique de la communauté vietnamienne de France, afin de maintenir le lien entre les générations et valoriser le patrimoine commun.