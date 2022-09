Remise du Prix vietnamien de l’Information à l’historien Alain Ruscio

Au nom du Comité d’organisation du Prix vietnamien de l’Information pour l’étranger 2021, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a remis, le 8 septembre à Paris, le Prix d’Encouragement à M. Alain Ruscio, historien spécialisé de l’Histoire du Vietnam pour son article “1945 le Vietnam ouvre la voie à la décolonisation”, publié le 04/09/2020 sur l’Humanité en version électronique.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a remis, le 8 septembre à Paris, le Prix d’Encouragement du Prix vietnamien de l’Information pour l’étranger 2021 à M. Alain Ruscio, historien spécialisé de l’Histoire du Vietnam. Photo : VNA

La cérémonie de remise de Prix a attiré la participation des proches et amis de l’auteur, ainsi que des jeunes chercheurs et étudiants vietnamiens en France. En particulier, une délégation du journal Nhân Dân (Le Peuple), présente en France pour participer à la Fête de l’Humanité, y ont assisté.

Parler de la conjoncture de la publication de l’article, l’historien Alain Ruscio a fait savoir qu’en 2020, il avait proposé au journal de l’Humanité de célébrer le 55e anniversaire de proclamation de l’indépendance par le Président Hô Chi Minh. Donc cet article vise à rappeler cet évènement historique important pour le Vietnam, pour la France et aussi pour le monde entier. Il résume en gros la période qui va de 2 septembre 1945 au déclenchement de la guerre en novembre 1946 par le bombardement de Hai Phong, ce pour aider les lecteurs de l’Humanité connaissent mieux l’histoire de la décolonisation. "Pour moi, c’est un grand honneur et grand plaisir d’être récompensé par les amis vietnamiens qui je crois connaissent un petit peu mes travaux. Je travaille depuis maintenant 35 ans sur l’histoire du Vietnam. Le fait de savoir que mes travaux ont un écho en France, mais aussi un écho au Vietnam, me semble agréable. Cet article est remarqué parmi beaucoup d’autres et qu’il a été primé, c’est un signe agréable pour moi", a-t-il confié.

M. Alain Ruscio, historien spécialisé de l’Histoire du Vietnam. Photo : VNA

À cette occasion, il a procédé à des échangé avec les étudiants vietnamiens en leur répondant des questions relatives aux recherches sur l’histoire du Vietnam.

Prenant la parole à la cérémonie, l’Ambassadeur Dinh Toàn Thang l’a félicité pour son article décerné mais aussi pour son travail de recherche sur Hô Chi Minh et le Vietnam tout au long de sa carrière. Selon lui, la rencontre est d’autant plus significative que l’auteur de l’article est une personne ayant de longues attaches avec le Vietnam.

Photo : VNA

Avant de devenir historien, Alain Ruscio était le premier correspondant permanent de l’Humanité à Hanoi, au début des années 80 du dernier siècle. Il avait plusieurs fois rencontré le Général Vo Nguyên Giap et d’autres honorables dirigeants vietnamiens. À l’issue de ces rencontres, il a écrit plusieurs articles sur le Vietnam. L’auteur de plusieurs recherches sur le Président Hô Chi Minh et sur le Vietnam, relatifs à l’époque de la décolonisation, Alain Ruscio est aussi un des premiers journalistes venant de l’Occident à assister à l’attaque chinoise dans le territoire vietnamien en 1979.

Organisé depuis 2014 à l’initiative de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, le Prix de l’information pour l’étranger récompense les meilleurs auteurs ou produits journalistiques destinés au public international et reflétant les actualités du Vietnam, la position et le prestige de ce pays dans la communauté internationale.

Dans le cadre de l’édition 2021, outre l'historien Alain Ruscio, une journaliste de Le Figaro, Mme Marine Sanclemente, a également reçu le Prix d’Encouragement pour son article intitulé "Le Vietnam ouvre ses frontières : sept raisons d'y aller cette année", publié dans ce journal, le 1er juillet 2020.

Selon l’ambassadeur Dinh Toan Thang, ce Prix national de l’information pour l’étranger s’affirme comme un prix prestigieux, un forum d’échanges pour les auteurs vietnamiens et étrangers et un espace de création pour les professionnels vietnamiens et étrangers. "Le prix décerné à Alain Ruscio est aussi une reconnaissance pour les chercheurs ainsi que les journalistes en France qui ont consacré forces et temps aux recherches sur le Vietnam. Il les encourage à continuer à avoir des articles et des travaux de recherche sur le Vietnam, contribuant au renforcement des relations entre le Vietnam et la France aujourd'hui et dans les temps à venir". - VNA/VI